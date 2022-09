Nasconde in una borsa quasi un chilo di hascisc, arrestata - Sardegna

In casa nascondeva quasi un chilo di droga. I Falchi della Squadra mobile di Cagliari hanno arrestato una 48enne per detenzione e spaccio. Il blitz è scattato ieri pomeriggio in un'abitazione di Sant'Avendrace.

I poliziotti nei giorni scorsi si erano appostati in zona e avevano notato uno strano via vai di persone nell'abitazione della donna. Hanno quindi deciso di perquisirla. In un borsa hanno trovato 800 grammi di hascisc per un valore di 8mila euro. La 48enne adesso si trova ai domiciliari in attesa del processo.



Fonte: Ansa Sardegna