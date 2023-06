Nasce un presidio territoriale per monitorare i progetti finanziati con il Pnrr nella provincia di Oristano

Oristano

Firmato un protocollo d’intesa tra Prefettura, Ragioneria territoriale e Guardia di finanza

Diverse opere come quelle di piccola e media importanza sono già in corso, ma la maggior parte dei 358 progetti inseriti nel Pnrr, nell’ambito degli 87 Comuni della Provincia di Oristano, devono essere istruiti o sono in fase di verifica. Oggi in Prefettura a Oristano è stato siglato un protocollo d’intesa tra la Prefettura stessa, la Ragioneria territoriale di Cagliari e Oristano e la Guardia di finanza (lo puoi leggere qui). Nasce così un presidio territoriale che avrà il compito di supportare le amministrazioni locali nelle attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei progetti finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

A siglare l’accordo il prefetto di Oristano Salvatore Angieri, la direttrice della Ragioneria territoriale di Cagliari e Oristano Natalia Manca e il comandante delle fiamme gialle di Oristano Giancarlo Sulsenti.

“Il presidio che abbiamo costituito è di grande rilevanza”, ha spiegato il prefetto Angieri, “è finalizzato a migliorare l’efficacia della gestione e della attuazione delle progettualità finanziate nella nostra provincia dal Pnrr. Grazie alle sinergie del nostro team della Prefettura e della struttura dell’ufficio della Ragioneria provinciale dello Stato e i controlli preventivi della Guardia di finanza, saremo da supporto strategico al lavoro che stanno svolgendo le amministrazioni locali che hanno presentato i progetti”.

“Lo scambio di dati tra le nostre strutture”, ha proseguito Angieri, “è importante al fine di velocizzare le pratiche e poter quindi verificare lo stato di attuazione dei relativi progetti e i controlli nei cantieri di lavoro. Rimane importate anche l’attività legata ai controlli e alle verifiche antimafia. Chiederò al gruppo interforze controlli a campione nei cantieri per verificare la regolarità delle attività in corso”.