Nasce una nuova bellissima iniziativa editoriale: Casteddu Online e Radio Super Sound insieme per una bellissima collaborazione con un solo obiettivo, informare al meglio i radioascoltatori su tutte le notizie regionali in diretta. Per questo da lunedì prossimo ecco “Super Sound News”, il giornale radio sardo in FM che vi consentirà di essere informati a ogni ora della giornata, realizzato dalla redazione di Casteddu Online e Radio Casteddu. In quella che è diventata ormai l’emittente radiofonica numero uno in Sardegna, con speaker del calibro di Vittorio Sanna e Matteo Bruni, seguita soprattutto da tantissimi giovani, arriva l’informazione fresca, puntuale e popolare del nostro giornale online, a sua volta leader assoluto come lettori nel Cagliaritano tra i quotidiani nati online. Ogni giorno alle 7,30, alle 8,30, alle 11 e alle 19 potrete ascoltare Super Sound News, il giornale radio regionale nel quale si alterneranno le voci dei nostri giornalisti Jacopo Norfo, Sara Panarelli e Paolo Rapeanu.

Solo la prima di una serie di iniziative che Casteddu Online e Radio Super Sound porteranno avanti insieme nei prossimi mesi, perchè tra belle realtà e tra media leader nei loro settori è bello collaborare e migliorare sempre la qualità dell’informazione in Sardegna. Vi aspettiamo dunque da lunedì con Super Sound News! Un ringraziamento particolare va a Ian Loris Nonnis di Super Sound e al nostro tecnico Renato Perra per la realizzazione di questo giornale radio che vi darà con ritmo e velocità tutte le principali notizie della Sardegna proprio mentre stanno accadendo.

