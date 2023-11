Nasce "Rada di Nora", nuovo corso per lo storico bar

Stipulato il nuovo contratto di concessione dello storico bar-ristorante di Nora “Ex Terrazza”: il nuovo locale si chiamerà “Rada di Nora”, il progetto vincitore è stato presentato da imprenditori operanti da tempo nel territorio pulese nel campo della ristorazione, come raggruppamento di aziende locali: Agma gestioni Srl e Mister Jingles cafè Snc.

Buone notizie per il punto di ritrovo a due passi dallo splendido mare che conserva le preziose e antiche rovine del passato: le serrande non rimarranno ancora chiuse per troppo tempo, raggiunto l’accordo e il Comune ha stipulato il contratto. Questo prevede un investimento a carico del privato di quasi un milione e mezzo di euro, 700 per lavori edili e altri 700 per l’acquisto di arredi, allestimenti e attrezzature.

“La realizzazione di un bar polifunzionale concepito con la finalità di supportare il polo archeologico di Nora e, nello stesso tempo, migliorare l’esperienza turistica e offrire nuovi servizi ai cittadini” ha comunicato l’istituzione locale.

Non solo: sarà operante un servizio di docce esterne per i bagnanti nella parte retrostante, facilmente raggiungibile dalla spiaggia e rimarrà aperto per 10 mesi all’anno.

Nell’esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto, il Sindaco Walter Cabasino e tutta l’Amministrazione Comunale “desiderano fare i miei migliori auguri agli imprenditori che si sono aggiudicati la concessione.

Questo importante investimento privato sarà l’occasione per valorizzare ancora di più l’area di Nora”.