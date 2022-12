Oristano

I programmi dell’associazione impegnata contro le leucemie, i linfomi e il mieloma

Nasce a Oristano la sezione provinciale dell’AIL, l’Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. A guidarla è stato eletto Paolo Casula, ex primario del servizio di Ematologia del “San Martino” di Oristano. Lo affiancherà un consiglio di amministrazione composto da Rossana Traversari (vicepresidente), Simonetta Casu, Maria Grazia Cuccu e Patrizia Fiori. Direttore scientifico è stato nominato Luigi Curreli, attuale responsabile della Struttura di Oncologia ed Oncoematologia al “San Martino”.

“Scopo dell’associazione è quello di supportare la ricerca scientifica, la struttura di Oncoematologia dell’ospedale di Oristano e i pazienti che vi afferiscono” spiega Paolo Casula, autorevole e stimato ematologo con un’esperienza di quasi quarant’anni, prima negli ospedali “Brotzu” e “Businco” di Cagliari e poi per 12 anni al “San Martino”.

“Abbiamo già attivato la raccolta fondi per l’AIL, con la distribuzione delle stelle di Natale, ed altre iniziative saranno promosse a breve”, dice ancora Casula. “In particolare contiamo di annunciare presto l’attivazione di una postazione al San Martino per due mattine alla settimana, e almeno un pomeriggio nella sede Avis di Oristano, che ci ospita, a cui potranno far riferimento i pazienti e i loro familiari”.

Sono attualmente 1.200 i pazienti affetti da malattie ematologiche seguiti dal reparto di Oncoematologia del San Martino, ma in passato si è arrivati a circa 5.000. Un ridimensionamento legato alle gravi difficoltà del reparto, che per due anni ha potuto contare su un solo ematologo e che per questo ha limitato le visite. In provincia di Oristano sono circa 150 all’anno le nuove diagnosi di emopatia.

