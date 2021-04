Nasce il portale ‘Più impresa’ per gli aiuti ai giovani imprenditori agricoli

Nasce il portale ‘Più impresa’ per i giovani imprenditori agricoli Dal deputato oristanese Cadeddu un invito: “Cogliete l’occasione per innovare”

Da oggi è attivo il nuovo portale per la presentazione delle domande di “Più Impresa”, la nuova misura lanciata dal ministro delle politiche agricole, Stefano Patuanelli, e gestita da Ismea, l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare del Mipaaf. Ne ha dato notizia il deputato oristanese, Luciano Cadeddu, esponente M5S della Commissione Agricoltura della Camera.

“Nel decreto Semplificazioni abbiamo previsto una serie di misure per favorire lo sviluppo del comparto agricolo, tra le misure, per i giovani agricoltori di tutta Italia sarà possibile affiancare al mutuo a tasso zero il contributo a fondo perduto per finanziare l’ampliamento di un’azienda esistente oppure avviare un progetto di start up nel quadro di un’operazione di ricambio generazionale”, spiega Cadeddu.

“La misura Più Impresa si affianca agli altri strumenti della riforma sul credito in agricoltura”, continua il deputato oristanese, “come il pegno rotativo e l’accesso diretto al Fondo di Garanzia di Mediocredito centrale che ha finora concesso oltre 2,5 miliardi di euro di impieghi nel comparto primario”.

“Invito i giovani futuri imprenditori sardi”, conclude Cadeddu, “a cogliere questa occasione per innovare o avviare la propria impresa agricola”.

“Più Impresa” finanzia investimenti sino a 1,5 milioni di euro per lo sviluppo o il consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito agricolo. Destinatari dell’intervento sono le micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, amministrate e condotte e da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti. Le agevolazioni consistono in un contributo a fondo perduto fino al 35% delle spese ammissibili e in un mutuo a tasso zero per la restante parte, nei limiti del 60% dell’investimento. La durata massima è stabilita in 15 anni con un periodo di preammortamento di massimo 30 mesi.

Per maggiori informazioni: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9406

Venerdì, 30 aprile 2021

