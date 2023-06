Nasce il Pecorino Romano stagionato 120 mesi, è il più vecchio - Sardegna

Fra tradizione e innovazione, nasce il Pecorino Romano stagionato 120 mesi. Dieci anni di affinamento nella cantina dell'azienda agricola di famiglia di Tonino Pintus, a 700 metri sul livello del mare, nel triangolo fra Berchideddu, Padru e Alà Dei Sardi, a 25 chilometri da Olbia, in Gallura.

Il formaggio, il Pecorino Romano Dop più vecchio mai realizzato oggi, è stato presentato dal maestro affinatore Tonino Pintus, dal presidente del Consorzio di tutela, Gianni Maoddi, e dal direttore Riccardo Pastore, alla presenza dei soci della cooperativa Agriexport con il presidente Salvatore Palitta e del tecnico di Agris Massimo Pes.

"Credo sinceramente di aver precorso i tempi: era l'anno 2013-2014, il prezzo del Pecorino Romano oscillava fra 4,80 e 5,50 euro, e in quel momento mi è venuta l'idea di indagare il prodotto, mediante la stagionatura a lungo termine, per valutarne le capacità, la struttura, la resistenza, sondare la tenuta delle capacità organolettiche e valutare possibili iniziative commerciali in base al risultato ottenuto, con la speranza anche di riuscire a creare valore aggiunto - spiega Tonino Pintus - Così il formaggio è stato preso nei depositi di Agriexport e trasferito nella cantina della mia azienda, è stato un lungo lavoro di attenzione e di pazienza. Adesso saranno i tecnici di Agris ad analizzarlo in tutte le sue caratteristiche e qualità organolettiche". Un prodotto di nicchia, dunque, che è anche una scelta commerciale e di marketing. "L'innovazione e la ricerca sono nel nostro Dna, pensiamo a prodotti come il Pecorino Romano a ridotto contenuto di sale, al Riserva a lunga stagionatura, al prodotto di Montagna e l'ultimo nato a latte crudo - dice Palitta - Nei 10 anni di stagionatura siamo riusciti a trovare un perfetto sincronismo di tecnologia e maestria".

"Il Consorzio è dalla parte di chi sperimenta e lavora per l'innovazione del prodotto - dice Maoddi - come nel caso del Pecorino Romano 120 mesi che ci è stato presentato oggi. In questo modo si crea diversificazione e nuove occasioni di mercato, andando incontro ai gusti dei consumatori" .



