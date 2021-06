Nasce il nuovo Comitato tecnico regionale per la pesca e l’acquacoltura

È arrivato il via libera del consiglio regionale al disegno di legge presentato dalla Giunta che istituisce il nuovo Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l’acquacoltura. “Con la nuova legge”, commenta l’assessora all’agricoltura Gabriella Murgia, “aggiorniamo una normativa di quasi sessant’anni fa in funzione dell’attuale assetto organizzativo del sistema Regione, adeguandone anche la compagine alle esigenze odierne di due settori fondamentali per la nostra economia, come la pesca e l’acquacoltura, in via di crescente sviluppo”.

Il Comitato, istituito presso l’Assessorato regionale, viene nominato dal presidente della Regione, su proposta dell’assessore competente in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, e resta in carica per cinque anni e comunque non oltre i centottanta giorni dal termine della legislatura.