Nasce “Il grugno”, un marchio per la filiera del suino da macelleria lavorato in Sardegna

Sanluri Nell’Isola appena il 2% del patrimonio suinicolo nazionale È nata nelle cantine Su Entu di Sanluri la prima filiera agroalimentare del suino pesante da macelleria, lavorato in Sardegna. Il marchio “Il grugno”, che riunisce diverse aziende locali, è stato presentato nei giorni scorsi, con l’obiettivo di arrivare a una filiera sarda bastata sulla sicurezza alimentare, il benessere animale, la sostenibilità sociale, economica e ambientale, per valorizzare la carne di suino pesante allevato nell’isola. Il coordinatore Salvatore Salemi, ha spiegato che “il progetto valorizza il territorio e supporta lo sviluppo dell’economia locale, limitando i rischi sanitari e garantendo la sicurezza alimentare grazie al numero ridotto di passaggi produttivi”. Il marchio “Il grugno” sarà riservato all’animale rustico di qualità superiore alla media del mercato e di dimensioni rilevanti. Un progetto che ritrova un valore aggiunto proprio dalla carne marchiata. La Sardegna attualmente importa, tra carni suine fresche e trasformate, circa l’80% del prodotto da mercati nazionali ed esteri, riuscendo ad offrire alla piazza isolana soltanto il 20% di carni provenienti da animali allevati e macellati nel territorio, con una produzione di 55mila quintali. Il consumo pro capite raggiunge i 18 chilogrammi rispetto ai 17 a livello nazionale. La peste suina africana ed il blocco delle esportazioni ha fatto perdere all’isola circa il 60% della propria produzione. Secondo la banca dati nazionale dell’Anagrafe zootecnica, al 31 dicembre dello scorso anno la Sardegna possedeva il 2% del patrimonio suinicolo nazionale, con 165.157 capi, distribuiti su 12.339 aziende di piccole dimensioni, localizzate principalmente tra le province di Oristano, Cagliari e Sassari. L’orientamento produttivo predominante, emerso nel convegno, è quello del suinetto da latte (6-10 chili) e del magrone (90-110 chili) che rappresentano rispettivamente il 67% e il 24% delle macellazioni del 2022. Risulta invece quasi inesistente la produzione del suino pesante.

Per Coldiretti Sardegna, il progetto della filiera sarda del suino da carne ha grandi potenzialità. “Coldiretti non può che essere favorevole e dare il suo sostegno” ha detto intervenendo al convegno il presidente Battista Cualbu, “bisogna continuare a coinvolgere sempre più aziende, a partire da quelle che con grande tenacia sono riuscite a stare in vita dopo anni così difficili. Anche per questo sarà importante portare all’interno di questa filiera tanti nuovi giovani imprenditori che possono credere in un comparto che può offrirgli grandi opportunità. Ma vorremmo provare a valorizzare anche il suinetto sardo, che rappresenta un prodotto altrettanto importante per la nostra economia”.

Secondo il direttore Coldiretti Sardegna, Luca Saba, “è giusto credere fortemente nelle filiere del suino, in previsione della gestione del post peste suina africana, perché vuol dire lanciare una sfida non solo per il mercato della Sardegna ma anche per quello nazionale. Avere in questo settore una filiera strutturata vuol dire garantire che questo prodotto possa attraversare la Sardegna con più forza e dirigersi anche nel mercato dell’export. Il tutto rafforzato dalla creazione di un marchio condiviso e di filiera che è facile da ricordare e che può raccontare una Sardegna diversa dal passato”.

Mercoledì, 28 giugno 2023

Fonte: Link Oristano