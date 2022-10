Tailleur pantalone blu navy con camicetta in tinta, scarpe in velluto azzurre con tacco, capelli biondissimi e lisci, sciolti, mentre questa mattina per le consultazioni erano raccolti in una cosa con qualche ciocca che le cadeva sul viso. Alle 16.45, dopo un’ora e mezzo scarsa di colloquio dopo il record di 11 minuti delle consultazioni di questa mattina, la comunicazione ufficiale del segretario del Quirinale Zampetti: Giorgia Meloni ha accettato l’incarico senza riserve. Limata la lista dei ministri, il governo può partire: domani alle 10 il giuramento. Un governo che segna una tappa storica nella Repubblica italiana: per la prima volta una donna premier, e per la prima volta un’esponente di destra, non di centrodestra.

La leader di Forza Italia anche in questi giorni ha tirato dritto per la sua strada, anche se lo sguardo fra Berlusconi e Salvini quando lei ha detto che il suo nome era stato indicato all’unanimità la dice lunga sul clima interno alla coalizione. Con tanto di sopracciglia sollevate da parte del cavaliere.

L'articolo Nasce il governo di Giorgia Meloni: ok alla lista dei ministri, domani alle 10 il giuramento proviene da Casteddu On line.