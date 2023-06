Nasce il Distretto Rurale TerrAmare: firmato l’atto costitutivo

Cuglieri

I territori del Montiferru Alto Campidano e della Planargia si preparano per la prima assemblea degli associati

È stato firmato ieri l’atto costitutivo del nuovo Distretto rurale TerrAmare, che comprende i 21 Comuni delle due Unioni del Montiferru Alto Campidano e della Planargia.

“Abbiamo lavorato tutti insieme per arrivare a questo passaggio fondamentale”, ha detto Gianbattista Ledda, presidente del Comitato esecutivo provvisorio, “e continueremo a farlo in vista della prima Assemblea e del riconoscimento da parte della Regione Sardegna”.

“Il Distretto TerrAmare è un ulteriore strumento di sviluppo locale, che integra strategicamente il partenariato e le attività sia del Piano d’Azione del GAL Terras de Olia sia la Programmazione Territoriale La sapienza del villaggio”, ha detto ancora Ledda.

“Le attività imprenditoriali”, ha aggiunto Angelo Masala, vice presidente del Comitato esecutivo provvisorio, “hanno un ruolo centrale per garantire che il Distretto rurale TerrAmare sia funzionale alla visione e alle esigenze sviluppo territoriale, con l’obiettivo di rafforzare la qualità della vita e contrastare lo spopolamento. Nelle prossime settimane continueremo a incontrare le imprese, in collaborazione con le amministrazioni locali, per condividere le potenzialità di questo nuovo strumento e invitare tutti ad associarsi e a partecipare, in vista dei prossimi bandi di finanziamento riservati ai Distretti rurali”.

I componenti del Comitato esecutivo provvisorio del Distretto Rurale TerrAmare sono il presidente Gianbattista Ledda (GAL Terras de Olia), il vice presidente Giovanni Angelo Masala (Panificio Dettori), Marco Francesco Mannu (Corte Fiorita), Nicola Mette (Azienda agricola Sinnadolzu), Valentino Milia (Azienda agricola Valmodolo), Simone Pisu (Azienda agricola Evergreen), Nanny Serra (Azienda agricola Santa Ittoria), Diego Loi (Unione dei Comuni del Montiferru Alto Campidano) e Giovanni Antonio Zucca (Unione dei Comuni della Planargia).

La firma dell’atto costitutivo del nuovo Distretto rurale TerrAmare è arrivato in seguito a un percorso di animazione territoriale molto partecipato.

