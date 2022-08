Il Distretto Rurale Alghero è realtà. Stamattina nela sede comunale di Porta Terra si è svolta la formalizzazione dell'atto di costituzione dell'organismo. Ne fanno parte il Comune di Alghero, ente promotore insieme al Comune di Olmedo, il Parco di Porto Conte, Regione, associazioni di categoria e oltre 200 aziende del territorio.

"Oggi è un giorno importante, il Distretto rurale ha gambe e cuore e rappresenta una importante opportunità per il sistema produttivo", ha commentato il sindaco, Mario Conoci, subito dopo la firma dell'atto costitutivo. "Sarà una vera Agenzia di Sviluppo che agirà allo scopo di reperire finanziamenti, perseguire e agevolare la crescita economica, sociale e culturale della comunità, attuare politiche di diversificazione produttiva, promuovere la collaborazione tra tutti i soggetti".

Il Distretto Rurale di Alghero è una fondazione di partecipazione, una struttura operativa che lavorerà sotto la guida dei privati e che rientra nell'ambito delle azioni di programmazione legate ai fondi strutturali europei. La caratteristica preminente del nuovo soggetto è l'operatività concreta, in cui i protagonisti non sono le amministrazioni pubbliche ma gli operatori del settore e tutti i portatori di interesse con la loro capacità di fare sistema a vantaggio dello sviluppo del territorio.

Fonte: Ansa Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail