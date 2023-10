Nasce il coordinamento provinciale di Sardegna al Centro 20/Venti: lo guida Marco Efisio Pisanu

Oristano

A Oristano l’assemblea, in vista delle regionali

Si è costituito a Oristano il coordinamento provinciale di Sardegna al Centro 20/Venti. Il coordinatore è Marco Efisio Pisanu, originario di Ales, impiegato dell’ufficio personale dell’Ares, responsabile aziendale della Cisl Fp e presidente regionale dell’associazione di Marrubiu “Caccia Pesca e Tradizioni Sardegna”. Pisanu sarà coadiuvato da un direttivo composto dai rappresentanti dei diversi territori della Provincia.

Gli organismi direttivi sono stati eletti nei giorni scorsi durante l’assemblea riunita a Oristano in seguito alle adesioni al movimento raccolte negli ultimi mesi su tutto il territorio della Provincia, tra amministratori comunali, sindaci e assessori, rappresentanti del mondo dell’impresa, delle associazioni di categoria, del mondo del volontariato e cittadini.

Il nucleo dirigente sarà presentato nelle prossime settimane durante, così come le proposte per il territorio di Oristano.

“Sardegna al Centro 20/Venti è un progetto politico tutto sardo che ha da subito riscosso un grandissimo interesse nell’oristanese come negli altri territori dell’isola”, si legge nel comunicato inviato dalla segreteria. “ Si può a tutti gli effetti considerare la vera novità del panorama politico regionale in quanto rappresenta un’opportunità concreta per tutti coloro che vogliano dare centralità alle esigenze dei cittadini e vogliano riportare in Sardegna l’autonomia decisionale sui grandi temi”.

Sardegna al Centro 20/Venti si presenta con un approccio inclusivo e aperto alla condivisione di nuove idee: “Così è stato in questi mesi con i numerosi incontri che si sono susseguiti in tutto il territorio insieme ai fondatori di Sardegna al Centro 20/Venti, Antonello Peru e Stefano Tunis”, si legge ancora nella nota ufficiale.

Sardegna al Centro 20/Venti è stato descritto come “un progetto politico che è già diventato un punto di riferimento nell’isola, con coordinamenti che stanno nascendo in tutti i territori e stanno riempiendo ancora di più di contenuti ciò che si propone come un contenitore di esperienze e di nuove idee che trovano espressione nell’aggregazione naturale che si crea attorno a obiettivi condivisi”.

Parole d’ordine sono inclusione, dialogo, senso civico; collaborazione, moderazione, apertura; condivisione, programmazione, riflessione; innovazione, mediazione e crescita comune.

“Concetti chiave a cui si ispira il movimento”, si legge in chiusura della nota, “con la convinzione di poter incidere, in maniera rilevante, sulle scelte politiche del territorio oristanese e dell’intera isola”.

Lo scorso mese il movimento Sardegna 20/Venti, da cui prende le mosse il nuovo movimento, ha visto la defezione dell’assessora regionale all’Industria Anita Pili, che con Sardegna20Venti era entrata in giunta e che ha aderito al partito Italia Viva, fondato da Matteo Renzi.

