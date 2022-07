Nasce guida in sassarese sulla raccolta differenziata - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 29 LUG - Una guida in lingua sassarese sulla raccolta differenziata. È questa l'ultima proposta dell'amministrazione comunale di Sassari, guidata dal sindaco Nanni Campus, e del gestore del servizio di igiene urbana per tenere alta l'attenzione sull'importanza di conferire correttamente i rifiuti.

La brochure, la cui traduzione è stata donata al Comune dallo studioso Fabritziu Dettori, è dedicata per il momento alla zona del centro storico, ed è già scaricabile dal sito www.differenziatasassari.it.

Un modo per valorizzare la lingua sassarese e, allo stesso tempo, un'azione che si aggiunge alle iniziative degli ultimi mesi in materia di raccolta differenziata.

L'assessore all'Ambiente, Antonello Sassu, la dirigente del Settore, Marge Cannas, e l'autore, Fabritziu Dettori, l'hanno presentata alla stampa durante una conferenza che si è tenuta questa mattina a Palazzo Ducale. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna