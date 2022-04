Nasce a Cagliari la sala del Commiato “Luce Eterna”

La “Sala del Commiato Luce Eterna” è nata per necessità assoluta di migliorare il servizio funebre !

Non siamo mai stati più orgogliosi nel poter esprimere,con tanta emozione , il nostro modo di lavorare caratterizzato da tanto amore e dedizione per ciò che offriamo alle famiglie che ripongono in noi la loro fiducia in un momento di estremo dolore.

Siamo pronti finalmente..!

In via De Magistris n.5 a Cagliari sarà possibile riunire parenti, amici e conoscenti in una sala luminosa,profumata ed elegante con comode poltroncine per l’ ultimo saluto al caro estinto.

Il tutto accompagnato da musica soft ed eventualmente video ricordo con foto .

L’ angolo bar è la ciliegina sulla torta per un progetto serio e concreto che punta esclusivamente al miglioramento delle onoranze funebri che una famiglia possa ricevere.

Inoltre la disponibilità di due celle frigo offrirà un ulteriore servizio per le salme in attesa prolungata di Cremazione , soprattutto nei periodi estivi.

Luce Eterna è disponibile anche e soprattutto per eventuali cerimonie laiche o religiose con la celebrazione .

Disponibile in qualunque orario.

