Nainggolan, ancora una bravata: fuma in panchina e viene sospeso dall’Anversa. Nei giorni scorsi era stato trovato alla guida senza patente. Prima del match con lo Standard Liegi , Nainggolan si è messo a fumare in panchina una sigaretta elettronica. Le immagini che girano sui social non lasciano dubbi sull’accaduto e la sua società è dovuta intervenire. “Abbiamo avuto una conversazione con Nainggolan su come determinati comportamenti si riflettano sul club stesso e sul gruppo – si legge nel comunicato diffuso dall’Anversa – Si è deciso di sospendere a tempo indeterminato Radja dalla squadra A. Sono stati presi accordi chiari anche su ciò che il nostro club fa e non si aspetta da un suo giocatore”

