Albagiara

L’iniziativa del Consorzio Due Giare

Ieri sono partiti in cinquanta su ottantacinque iscritti. Oggi seguiranno gli altri. L’obiettivo rimane lo stesso: la scoperta della Marmilla, a piedi o in bici, con i suoi tesori.

E’ oramai entrata nel vivo la nuova edizione di “Myland Cross Experience”, questa volta in versione pasquale con una proposta adatta per tutta la famiglia.

La manifestazione, organizzata dal Consorzio Due Giare, che ne ha affidato la gestione tecnica alla società “Sardinia Trail Running” ha come quartier generale il centro servizi “Myland” di Albagiara, gestito dalla società Andrenalinas di Andrea Solinas. Dal centro servizi partono i percorsi ad anello per un totale di 120 chilometri, di corsa o camminando. Quattro i tracciati da 30 chilometri ciascuno. Ogni partecipante potrà scegliere nella stessa giornata se percorrere 30 o 60 chilometri. Un viaggio a piedi in mezzo alla natura, da quest’anno anche in bicicletta, contando solo sulle proprie forze e i propri piedi.

In corsa. Da ieri mattina i camminatori o i bikers si stanno muovendo in Marmilla fra boschi, sentieri sterrati, campagne e centri storici. Oggi alle 7 la partenza in bici e alle 7,15 a piedi e stesso programma per domenica e lunedì 18.

Eventi collaterali. “Una ricca proposta anche per i componenti del nucleo familiare, che non parteciperanno all’evento sportivo”, hanno ribadito Lino Zedda, presidente del Consorzio Due Giare e Gianni Mureddu di “Sardinia Trail Running”. Ieri pomeriggio sempre nel centro servizi di Albagiara è stato presentato il libro “L’unico mondo possibile” di Vania Erbì. Oggi, sabato 16, alle 14 escursione guidata in bici sull’altopiano della Giara. Lunedì 18 una giornata densa di iniziative. Dalle 9 alle 13 escursione libera con guida al villaggio nuragico “Brunc’eS’Omu” di Villa Verde, escursione guidata a piedi e in bici sulla Giara e circuito interno in mountain bike per i bambini. Dalle 13 alle 15 pausa pranzo, alle 16 premiazione e consegna degli attestati, alle 17 musica e animazione con Claudia Aru, alle 18 degustazione guidata a base di legumi con la Pro loco di Albagiara, alle 20 chiusura dell’evento.

Sabato, 16 aprile 2022

Grazie di aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.