Mutui d'oro e case impossibili a Cagliari: "Nessuno affitta perché ci sono troppe spese"

Ci sono i mutui folli, in tanti casi raddoppiati, a Cagliari. Le possibilità sono due: o si paga o si cerca di vendere la propria abitazione. E per chi non ha ancora un tetto, però, c’è l’opzione dell’affitto. Ma trovare bilocali o trilocali è più che un’impresa. Marco Mainas della Fimaa Confcommercio ha il polso della situazione: “I tassi proposti dalle banche sono stati pure peggiori, in passato avevano raggiunto anche il 25%”, spiega. Oggi, per assurdo, la situazione appare addirittura migliore, ma bisogna fare i conti con i rialzi dei prezzi in tutti i settori. Ecco perché la rata del mutuo che aumenta di duecento o trecento euro rappresenta, per molti, un salasso.

Difficilissimo spuntare un affitto: “Sono soprattutto queste le tipologie di case che mancano”, prosegue Mainas. “Non c’è offerta perché non è conveniente affittare, le spese e soprattutto le tassazioni non sono convenienti”.