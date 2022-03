Dal 24 febbraio la gestrice Laura Tabacchi è senza telefono. «L’azienda non è stata in grado di risolvere il problema»

SEREN DEL GRAPPA. L’ultimo aggiornamento della web cam e della temperatura risale alle 5,28 del 24 febbraio, esattamente 18 minuti dopo che Putin aveva dato inizio all’invasione dell’Ucraina. E da allora il telefono satellitare, strumento indispensabile per il funzionamento del Rifugio Bocchette, è muto, lasciando in grossa difficoltà Laura Tabacchi che tutti i sabati e le domeniche apre il rifugio garantendo un servizio agli escursionisti che malgrado l’inverno frequentano il versante serenese del Massiccio del Grappa.

«Da quel 24 febbraio io sono isolata», dice la gestrice che da dodici anni si occupa del Rifugio Bocchette, «ed è molto difficile mandare avanti l’attività. Anche se la compagnia alla quale mi affido per il servizio non è ancora riuscita ad avere una risposta certa su cosa sia successo è difficile non collegare il disservizio con quanto sta accadendo in Ucraina. L’azienda parla di un generico incidente informatico. Resta il fatto che per me è impossibile ricevere le telefonate dai potenziali clienti che dunque salgono qui senza neanche sapere se sono aperta o meno». Ovviamente non funziona nemmeno il Pos e dunque si può pagare solo in contanti.

Il Rifugio Bocchette, insieme al Rifugio Camol che si trova sul versante trevigiano del Massiccio del Grappa, è in una zona che non è servita da alcun operatore telefonico e il telefono satellitare, che tra l’altro ha costi importanti di gestione, è indispensabile.

«Se la gente non riesce a contattarmi si fa dura. Domenica alcuni ragazzi sono arrivati al rifugio, ma erano preoccupati perché non erano riusciti a telefonare e non sapevano se avrebbero trovato qualcuno. Poi, la sera, a giornata finita, mentre scendevo a valle e il telefono è entrato in una zona coperta sono cominciati ad arrivare i messaggi e gli avvisi delle chiamate perse. Così è proprio difficile lavorare».

Quanto al silenzio in cui è caduto il segnale satellitare, l’azienda Bigblu internet alla quale Laura Tabacchi si appoggia, ha diramato una comunicazione ai clienti _ segno che il problema è comune a tanti altri utenti _ nella quale riporta che il fornitore di rete, Viasat, ha identificato la causa dell’evento informatico che ha zittito il satellite Ka Sat, quello che rimanda il segnale telefonico, senza fornire dettagli. Di sicuro, appare perlomeno strana la coincidenza temporale con l’inizio delle operazioni militari con i problemi ai telefoni.

Da quanto appurato i modem dei clienti colpiti dovranno essere sostituiti, «Speriamo avvenga rapidamente», chiosa la gestrice, «ormai sono trascorse tre settimane. I clienti non sono molti in questo periodo, forse spaventati dalle bollette e dal rincaro dei carburanti. Se poi non posso nemmeno usare il telefono sono molto penalizzata». —