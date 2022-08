Musica: un rap melodico per Napoleone, cagnolino scomparso - Sardegna

Un rap hip hop melodico in ricordo di Napoleone, l'amato cagnolino di Caterina Ponti, produttrice e regista sassarese. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto che l'artista ha voluto colmare in parte, dedicando all'amico a quattro zampe "The last trip". Il singolo corredato di video, scritto e interpretato dalla stessa Ponti con Gianluca Nardulli, musica composta ed eseguita da Al Festa, compositore e tastierista, è disponibile su 22 stores, distribuito da Concertone Gli autori e interpreti del brano in inglese con sottotitoli in italiano, la definiscono una "dog-love-song", una romantica "ode" agli amici a quattro zampe. "The last trip" segna la rinnovata collaborazione tra Ponti e Nardulli con Al Festa. Una delicata dedica canora romantica, appassionata e melanconica, con un testo in rima.

"'L'ultimo viaggio' è un'epigrafe sentimentale espressione della sofferenza per la perdita dell'adorabile compagno di vita a quattro zampe - commenta Nardulli - il testo è risultato ideale per essere eseguito in strofe calzanti sui ritmi d'una musica moderna creata da Al Festa. Siamo tutti e tre accomunati dall'amore per gli animali". Il refrain, che suona come la strofa di una lullaby, cita: "Stai facendo il tuo ultimo viaggio e per noi non è cosa da poco. Il Tuo cuore era come un grande bus dove il vero Amore era l'unico carburante". "Il brano - spiega ancora Caterina Ponti - ne ripercorre la parabola esistenziale e completa il proprio arco narrativo con queste parole: 'Suoniamo questa canzone per vivere con te il resto della nostra vita'. Un messaggio di gratitudine indirizzato a lui ed ai suoi simili che sono andati in cielo. Sono e saranno tutti ricordati come amici speciali, compagne e compagni di vita unici, con cui, un dì, ci rincontreremo e riuniremo". Sulle note scorrono le immagini suggestive dei paesaggi della Sardegna tra costa e entroterra.



Fonte: Ansa Sardegna