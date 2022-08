Musica: star del jazz protagoniste a settembre a San Teodoro - Sardegna

Dal primo al 4 settembre si rinnova a San Teodoro l'appuntamento con il festival San Teodoro Jazz, la manifestazione - quest'anno alla settima edizione - dedicata al genere di matrice afroamericana e alle sue immediate derivazioni con la direzione artistica del clarinettista teodorino Matteo Pastorino. Quattro giorni ricchi di concerti nel suggestivo borgo gallurese, con il quartetto di David Linx, con Gregory Privat, Jerome Regard e Arnaud Dolmen, il progetto del trombettista Raynald Colom con Tony Tixier, Joe Sanders e Francesco Ciniglio, il quartetto di Ada Flocco con Saverio Zura, Filippo Cassanelli e Marco Frattini e il trio del chitarrista Angelo Lazzeri con Guido Zorn e Alessandro Fabbri.

Nato dall'idea del suo direttore artistico, il clarinettista teodorino Matteo Pastorino (da anni trapiantato a Parigi), e patrocinato dal Comune di San Teodoro, il festival nelle passate edizioni ha ospitato sul suo palcoscenico alcuni tra i più importanti artisti del panorama nazionale e internazionale. "Il numero sette è sempre stato il mio numero fortunato, adoro la sua forma e il suo carattere simbolico in matematica, in astronomia, in letteratura, in musica e in altre numerose discipline", spiega Pastorino,.

"Un festival Jazz, secondo me, è una missione che ha come obiettivo quello di creare e alimentare un momento di condivisione, che ruoti intorno al genere di matrice afroamericana per antonomasia, canale di scambio e condivisione fin dalle sue origini".

La settima edizione del festival vivrà la sua prima giornata giovedì 1 settembre, alle 18, nella piazzetta Punta Est di San Teodoro, incantevole scenario che domina su un panorama mozzafiato sull'isola di Tavolara, con il quartetto della cantante abruzzese Ada Flocco.

Fonte: Ansa Sardegna