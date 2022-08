Oristano

La rassegna curata dal Comune si apre domani

Torna anche quest’anno l’atteso Settembre Oristanese, con un ricco calendario di appuntamenti tra arte, cultura, spettacolo e fede curato dall’Assessorato alla Cultura, al Turismo e allo Spettacolo del Comune di Oristano, insieme all’Assessorato allo Sport e al Turismo sportivo e con la collaborazione dell’Assessorato alle Attività produttive. La rassegna – che vede protagonista anche la Pro loco e può contare sul supporto della Fondazione Oristano – si aprirà domani – giovedì 1° settembre – con due iniziative.

Alle 19.30 lo scrittore Francesco Abate sarà nel giardino dell’Antiquarium Arborense per raccontare una nuova appassionante storia dalle pagine del libro “Il complotto dei Calafati”. Alle 21 invece, al teatro San Martino, salirà sul palco il Duo Sardo formato dalla clarinettista Lucia Porcedda e dal pianista Federico Battista Melis. A organizzare il concerto è la Scuola civica di musica di Oristano.

Sono oltre trenta gli appuntamenti inseriti nel programma del Settembre Oristanese che verrà annunciato ufficialmente nelle prossime ore. Tutti gli eventi culturali e gli spettacoli saranno gratuiti. Centrali saranno i festeggiamenti per il 70° anniversario dell’incoronazione del simulacro di Nostra Signora del Rimedio, e poi ancora ancora i festeggiamenti per Santa Croce e Sant’Efisio.

La festa del Rimedio entrerà nel vivo la prossima settimana, tra mercoledì 7 e venerdì 9 settembre, ma già lunedì scorso sono partite le novene.

Quest’anno, i festeggiamenti civili per Santa Croce non saranno in piazza Pintus. Non essendo disponibile l’area del Foro Boario, interessata da lavori di riqualificazione, si è deciso di organizzare due giorni di eventi in piazza Cattedrale, martedì 13 e mercoledì 14 settembre.

A metà settembre verrà poi inaugurata la mostra per i 100 anni dalla prima proiezione in una sala cinematografica a Oristano. A curarla – negli spazi del teatro San Martino – è la famiglia Ibba, proprietaria del multisala Ariston. L’esposizione potrà essere visitata per un mese.

Anche lo sport sarà protagonista del Settembre Oristanese. Tra gli appuntamenti ci sarà un’edizione speciale della Mezza Maratona del Giudicato – L’Orto di Eleonora, in programma la mattina di domenica 18 settembre. Il pomeriggio sarà invece animato da un raduno di Fiat Barchetta, in piazza Roma.

Sabato 17 e domenica 18 spazio anche a due giornate dedicate al Romanico sardo. Proprio il Comune di Oristano è tra gli enti che nel 2021 hanno dato vita alla Fondazione Sardegna Isola del Romanico. Sarà visitabile – grazie all’assistenza della Fondazione Oristano – il sito dell’Oratorio delle Anime, a Massama.

Il Settembre Oristanese sposa anche alla musica elettronica, con un appuntamento speciale in programma la sera di sabato 24 in piazza Roma. Bel tempo permettendo, un dj si esibirà sulla torre di Mariano II, accompagnato da strumenti a corda.

Giovedì 29 settembre in piazza Cattedrale ci sarà invece uno spettacolo di Giobbe Covatta, nell’ambito della prima edizione del Festival sostenibile delle Peschiere.

Evento di chiusura della manifestazione settembrina sarà il Festival del Gusto promosso da Confesercenti e Slow Food: appuntamento dal 29 settembre al 1° ottobre nel giardino dell’Hospitalis Sancti Antoni.

“Il Settembre Oristanese è un ritorno alla normalità”, ha commentato il vicesindaco di Oristano Luca Faedda, che cura le deleghe alla Cultura, al Turismo e allo Spettacolo: “significa allungare la stagione abbracciando settembre e ottobre. Siamo consapevoli della necessità di investire tanto, per questa ragione l’amministrazione comunale ha fatto uno sforzo aggiuntivo. Ci sarà probabilmente anche qualche altro evento che non abbiamo messo in calendario e che si concretizzerà tra fine settembre e l’inizio di ottobre, coinvolgendo anche le frazioni”.