Musica, shopping e tanti brindisi: sabato ad Assemini torna la "Festa della birra"

Assemini – Boccali di birra per tutti, sabato 21, dalle ore 20, si terrà la 7° edizione della festa in onore della bevanda più amata, “evento ideato e inaugurato nel 2014, durante il mio primo mandato” spiega il sindaco Mario Puddu. Bionda, scura, filtrata, analcolica o senza glutine: per tutti i gusti e le esigenze, la birra è sempre ampiamente consumata e, come ben merita, feste e sagre si susseguono in suo onore. Questo fine settimana, dopo il grande successo a Cagliari, sarà Assemini ad ospitare la celebrazione della bevanda alcolica fermentata fatta con orzo e luppolo: “Grande festa lungo tutta la via Cagliari, in cui i protagonisti saranno, oltre alla birra, i negozi aperti, artigiani, artisti e musica dal vivo, con tanti dj che si esibiranno nelle tante attività aperte” annuncia Puddu. E dalla mezzanotte, presso l’ingresso del campo sportivo di Santa Lucia, spettacolo finale col Dj Sandro Murru alla consolle: un modo ben collaudato per ricordare “l’epopea della AsseminiDisco degli anni 70/80/90 e non solo”.