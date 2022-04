Musica sarda in lutto per la morte, a settantasette anni, di Peppe Cuga, uno dei principali musicisti e maestri sardi delle “bidulas”. Nato ad Ovodda, sin da giovane si è appassionato ad uno degli strumenti più antichi e tradizionali dell’Isola. Ha fatto parte del gruppo folk Orohole, fondato nel 1973, ed è stato uno dei maggiori esperti di quelle che sono conosciute da tutti come “launeddas” ma che, nella Barbagia, sono chiamate da tutti “bidulas”. E proprio grazie alla completa conoscenza di uno degli strumenti più antichi dell’Isola, Peppe Cuga è riuscito a finire addirittura sulla copertina del prestigioso “The Liverpool Daily News”, che l’ha celebrato per il trionfo a un festival musicale internazionale che ha visto la presenza anche dei reali inglesi. Lacrime a Ovodda, ovviamente, ma anche nel resto della Barbagia e dell’Isola. Il sindaco di Desulo, Gigi Littarru, ricorda Cuga con molto affetto: “L’ultimo suonatore di “Bidulas”. Buon viaggio, Peppe”.

