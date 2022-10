Musica per cori tra le vie di Cagliari con Studium Canticum - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 14 OTT - Un festival itinerante per far risuonare la musica nelle sue diverse declinazioni tra vie, piazze e luoghi di Cagliari. Dal 15 al 22 ottobre è in programma la settima edizione di "Spettacolo aperto", musiche per coro, organizzato da Studium Canticum con la direzione artistica di Stefania Pineider. Tra le tappe piazza Yenne, Bastione Saint-Remy, Orto Botanico, Monte Claro, Teatro Doglio, Quartiere Castello, chiesa di Santa Maria del Monte.

Affascinante il programma con dieci eventi. Si parte sabato 15 alle 17 in piazza Yenne con "Music on the street", marching band con la SeuinStreet. Lo stile è quello delle band da strada con musiche che spaziano tra funk, r&b, soul e jazz, con tutti i musicisti in movimento e quadri coreografici e divertenti che coinvolgono il pubblico. Un'ora dopo il Bastione St. Remy accoglie il valzer n. 2 di Shostakovich suonato da 80 body percussionists tra cantori e appassionati di body music, e il coinvolgimento della classe II E del Liceo Siotto. In cartellone poi passeggiate all'Orto Botanico per ascoltare con le cuffie wireless musiche per coro eseguite dal vivo. Ancora, visite guidate mattutine al quartiere di Castello e musica dal vivo.

Spazio anche a un originale progetto dedicato ai Genesis, mentre per la prima volta in Sardegna, si esibiranno Viviana Cangiano e Serenza Pisa, duo diventato un fenomeno della rete per gli interessanti adattamenti in napoletano di celebri canzoni pop e rock, con "Le campane EbbaneSis".

"Incrociare linguaggi, competenze, luoghi e persone è un modo per mostrare che il coro non è un qualcosa di statico - spiega Stefania Pineider - anzi invita chi canta e ascolta al movimento e che, grazie alla sua natura camaleontica, canta cose molto varie, alla portata della esperienza di tutti, capaci di emozionare". (ANSA).



