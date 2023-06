“Musica nelle sere d’estate”, le violiniste Agneszka Marucha e Zhan Zhou in concerto a Oristano

Oristano

Secondo appuntamento della 49ª stagione 2023 dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino”

Sabato 8 luglio alle 21 il giardino del Museo Diocesano Arborense ospiterà il concerto “Magic music for two violins”, con le violiniste Agneszka Marucha e Zhan Zhou.

Il concerto fa parte della rassegna “Musica nelle sere d’estate” 2023, inserita nella 49ª stagione concertistica 2023 dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino”, realizzata con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero della Cultura e della Fondazione di Sardegna, con il patrocinio del Comune di Oristano e dall’Assessorato alla Cultura, con la collaborazione dell’Arcidiocesi Arborense e del Museo Diocesano Arborense.

Agnieszka Marucha. Nata a Varsavia nel 1979, si è laureata cum laude nel 2003 alla Frèdèric Chopin Music Academy sotto la guida del professor Miroslaw Lawrynowicz e nella Hogeschool Maastricht col professor Robert Szreder. Nel 2005 si è poi laureata nella classe solisti della professoressa Monika Urbaniak alla University of the Arts di Berna, in Svizzera. Nel 2007 ha iniziato due anni di dottorato al Frédèric Chopin Academy of Music col professor Jan Stanienda, per diventare poi dal 2006 è insegnate di violino presso la Zespol Panstwowych Szkol Muzycnych di Varsavia.

Si è affermata in molti concorsi: secondo premio e premio speciale al G.Becevicz Chamber Music Competition di Lòdz (Polonia) nel 1996; primo premio al Polish National Violin Competition di Elblag l’anno successivo, e poi primo premio e premio del Minister for Culture and Art e dal Polish Institute a Roma nella prima edizione del Polish Competition for piano/violin duo di Zakopane (Polonia) nel 1998. Nel 1999 sono arrivati due riconoscimenti, di cui uno all’International “P. Lantier” Competition di Parigi e l’altro – con l’aggiunta di un premio speciale – nel “Zdzislaw Jahnke” Competition di Poznan (Polonia).

Il nuovo millennio si è aperto con un terzo premio all’International “Karol Szymanowski” Competition di Lodz (Polonia) nel 2001, seguito l’anno successivo da un secondo premio e uno speciale “Gaudeamus” nel VI International competition “Krzysztof Penderecki”Competition for Modern Chamber Music di Krakow (Polonia). Nel 2004 è infine arrivata tra i finalisti nell’Iternational “Yamaha” Competition di Zurigo (Svizzera) e ha vinto il premio per studenti al K.Hablitzer Stiftung National Swiss Competition ASM-STV di Bern per l’anno accademico. Per tre anni consecutivi dal 2003 ha ricevuto dei riconoscimenti dalla ESKA National Scholarship.

Oggi si esibisce regolarmente in Polonia, Germania, Olanda , Belgio, Svizzera, Italia e Inghilterra: è salita sul palco con la Bern Philharmoniker, Gruenberg Philharmoniker, Lublin Philharmoniker, Lodz Philharmoniker, Philharmonie Aurora e Anglia Chamber Players.

Fa parte degli ensemble di musica da camera Polish Duo, Galant Trio, Trio Ardito. Nel 2003 ha registrato pezzi di W. A. Mozart, A. Piazzola e F. Mendelsson per la “DUX”, nel 2008 è stata invece la volta di “Trios for two Violins and Piano” per la Acte Prealalable. Ha recentemente registrato anche per radio e televisione polacca.

Zhan Zhou. Nata a Hebei, in Cina, ha completato il corso di laurea in violino presso il China Conservatory of Music nel 2018, nella classe del professore Yuan Fang. Ha poi conseguito un master presso il Conservatorio Paderewski di Poznań, Polonia (2021), nella classe della professoressa Dorota Kwiecieńska. Dal 2021 è PhD student presso la Chopin University of Music, nella classe della prof. Agnieszka Marucha.

Nel 2017 è stata ingaggiata come violinista solista da “Broadway cinese” a Pechino: durante la stagione 2017/2018, ha suonato in decine di spettacoli a Pechino e Shanghai come violino solista nel musical di Broadway “The Last Five Years”. È la vincitrice di vari concorsi internazionali: primo prenio al Concorso Internazionale di Musica Vivaldi (2022), primo premio alla Maestro International Music Competition (2022), Violinista dell’anno al Gran Premio Internazionale Europeo di Musica (2022), secondo premio al 4° Concorso musicale internazionale francese (2022). Tutte queste gare sono state dirette dalla professoressa Agnieszka Marucha.

Durante la sua permanenza in Polonia si è esibita in numerosi concerti, festival e conferenze musicali: alla Frederic Chopin University of Music Concert Hall, nella Società musicale di Varsavia, nella Koszyki Cultural Hall a Varsavia e a Villa Evelina a Nałęczów. Attualmente sta conseguendo un dottorato di ricerca con una dissertazione sulla vita e la carriera della compositrice svedese post romantica Amanda Meier.