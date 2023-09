Musica, libri e fotografia al femminile nel fine settimana in Marmilla

Pompu

Appuntamenti a Pompu, Villa Verde e Baressa

A Pompu tanti appuntamenti di spettacolo nei tre giorni di festa in onore di Santa Maria organizzata grazie a un comitato spontaneo, col sostegno del Comune e di tanti volontari. Oggi, alle 22.30, sarà protagonista la musica degli Armonia Sarda; domani, venerdì 8 settembre, alle 10.30 processione e messa solenne. Alle 22.30, invece, in piazza San Nicolò Leo – per il cartellone itinerante del Consorzio Due Giare dal titolo “Giaras in festas” e grazie alla collaborazione con l’associazione Palazzo d’Inverno – la musica di Randagiu Sardu e, a mezzanotte, il deejay Tonio.

Sabato 9 settembre alle 10.,30 ancora processione e messa, alle 17.30 partita di calcetto fra scapoli e ammogliati, alle 22.30 concerto dei Riff Raff, tribute band degli AC/DC. Dalle 24 ancora deejay Tonio, che farà ballare tutti.

Per la rassegna letteraria “Parole nel bosco”, domani – venerdì 8 settembre – a Villa Verde un incontro dedicato il libro “I rintocchi di Galusè”, di Roberto Brughitta: l’autore dialogherà con Anita Serci. Appuntamento alle 17 nel bosco di Mitza Margiani, organizzano la biblioteca, l’associazione “Baini 2.0”, la cooperativa Portales e il Comune. “Cercheremo di conoscere meglio Giacu, il sonaggiargiu protagonista del romanzo, e lo stesso autore, Roberto Brughitta, creatore di questa e di tante altre storie”, ha spiegato la bibliotecaria Sara Melosu. Al termine della chiacchierata il concerto degli “Alta Quota”, sempre con l’associazione Palazzo d’Inverno.

E poi la fotografia. Sabato 9 settembre, a Baressa, penultima tappa del progetto itinerante “Fotografe in Marmilla”, proposto grazie alla rinnovata collaborazione fra il Consorzio Due Giare e l’associazione “Su Palatu Fotografia”. Nella piazza dell’ex municipio, alle ore 18, sarà presentata la mostra “Rimembranze femminili” della fotografa Alessandra Sarritzu, curata da Giulia Aromando; potrà essere visitata nella stesa piazza sino al 30 settembre.

Oltre a quello della fotografa e della curatrice, sono previsti gli interventi del sindaco Mauro Cau, del presidente del Consorzio Due Giare Lino Zedda e del presidente dell’associazione Su Palatu Fotografia Salvatore Ligios.

Giulia Aromando ha raccontato così l’esposizione: “La ricerca di Alessandra Sarritzu si muove ‘proustianamente’ tra gli approdi di un tempo passato e le aporie di un presente ricomposto tra i frammenti di pellicole Vhs. Il confine entro cui opera l’artista è un materiale privato, un video di famiglia affine a quelli dei tanti archivi che popolano e alimentano le memorie parentali di generazione in generazione. Concepito nel 2017 come lavoro in progress sul modello dell’Altas richteriano ed elaborato a partire da una riflessione sull’autoritratto, il progetto rievoca i luoghi dell’infanzia dell’autrice convocando, nella sincronicità di tempi e spazi, la totalità di sguardi e di memorie collettive. Sono tracce delle lunghe vacanze estive, scorci d’esistenza protesi all’avvenire che, nell’indeterminatezza dei brani proposti, riportano a una ricorsività dell’esperienza umana e che nella fenomenologia del ricordo trovano il loro principale momento oggettuale”.

Giovedì, 7 settembre 2023