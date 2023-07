Musica in grotta in Valle di Lanaitho prima del raggio di luce - Sardegna

"Il buio, la luce, i suoni". La Valle di Lanaitho prende vita e si colora di luci, ma anche di suoni e sapori. Due eventi molto attesi a Oliena domenica 16 luglio: la mattina il concerto nella grotta di Sa Nurra de su Hoda di Robert Gromotka e Felicitas Conrad, che accompagnerà gli spettatori fino al momento dello spettacolo naturale, ovvero il fenomeno del raggio di luce che illumina la cavità per un'ora, dalle 12 alle 13 circa.

La sera spazio a "Nepentes al chiaro di luna" con le premiazioni ai produttori locali e la degustazione di Nepente e di Su gucciu, un nettare di vino passito che si produce in quantità limitata dalla granaccia, vitigno autoctono della Sardegna da sempre presente a Oliena.

Il compositore e polistrumentista berlinese Robert Gromotka ha costruito la sua carriera suonando il pianoforte nel suo stile intimimistico e non convenzionale. Il suo modo unico di combinare generi come musica classica, colonne sonore elettroniche e cinematografiche, accompagna gli ascoltatori in un viaggio onirico. Nella grotta Sa Nurre de su Hoda sarà con lui anche la talentuosa violoncellista Felicitas Conrad.

Insieme formano un duo inimitabile, creando una fusione armonica di suoni e melodie ispirandosi alle suggestioni della grotta, per regalare al pubblico esclusivi momenti musicali. "Adoro suonare dal vivo, perché - spiega il compositore tedesco - la particolare connessione tra il pubblico e me stesso è sempre imprevedibile e rende ogni concerto un'esperienza esclusiva".



