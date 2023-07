Musica: i Placebo tornano in Sardegna, l'1 agosto a Sassari - Sardegna

Quasi 30 anni di carriera, 14 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, i Placebo tornano in Sardegna per uno degli eventi più attesi dell'estate, martedì 1 agosto allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Organizzazione targata Insula Events con il sostegno dell'amministrazione comunale che puntava a riportare Sassari sulla mappa delle grandi manifestazioni, sulla rotta dei grandi concerti estivi. "Never Let Me Go" è l'ottavo e ultimo disco dei Placebo: una flotta di 13 tracce (17 nella versione deluxe) potente e imponente, lanciata alla conquista di festival e stadi.

Vendite aperte sul circuito TicketOne e BoxOffice. Posto unico parterre 60 euro + prevendita; gradinata numerata 78 euro + prevendita. Saranno disponibili al pubblico 5mila biglietti. "Too Many Friends", "Song to Say Goodbye", "The Bitter End", "Pure Morning", "Special Needs", "Special K": canzoni da playlist dominatrici delle classifiche mondiali. In Sardegna i Placebo sono passati all'inizio della loro storia poi sono stati primi attori sulla scena di Glastonbury, Firenze Rock, Mad Cool (Madrid) e Collisioni. Ci sono tornati per girare il famoso videoclip della canzone "Jesus Son", nelle dune di Scivu e a San Salvatore nel Sinis. L'ultima volta dal vivo, nel 2010 a Sarroch.

