Musica e libri a San Giovanni di Sinis con Dromos e Fondazione Mont’e Prama

San Giovanni di Sinis

Coda del “Festival Letterario dell’Archeologia”

Dopo il successo di giugno e luglio, arriva la due giorni conclusiva del “Festival Letterario dell’Archeologia”, che chiude l’estate culturale del Parco Archeologico del Sinis a Cabras. Ad animare le scorse settimane, nei tre momenti consecutivi del “Festival Internazionale dell’Archeologia”, del “Sardegna Archeofilm Festival” e del “Festival Letterario dell’Archeologia”, che hanno visto alternarsi sul palco 14 panel, 54 realtori, 89 ospiti, oltre 5.300 spettatori.

Domani e dopodomani, si torna quindi a parlare di libri, per una breve parentesi conclusiva con Giovanni Follesa e Marisa Salabelle. A fare da scenario sarà, di nuovo, la piazza di San Giovanni di Sinis, dove il giornalista e scrittore Giovanni Follesa presenterà l’1 agosto “Sì, lo voglio!” (Edizioni People), volume che raccoglie 20 storie di altrettante coppie che all’indomani dell’approvazione della legge Cirinnà sulle unioni civili hanno deciso di sposarsi (ore 19.30). Il giorno seguente con stesso orario, Marisa Salabelle illustrerà invece al pubblico “La scrittrice obesa” (Arkadia), storia di una donna che ha scelto di isolarsi dal resto del mondo.

Seguiranno due concerti, realizzati in collaborazione con Dromos Festival: la musica di Abdullah Ibrahim allieterà il pubblico martedì 1 a partire dalle ore 22, mentre le note di Tigran Hamasyan il 2 agosto alle ore 22 chiuderanno la rassegna.

“Ancora una volta facciamo dialogare i vari linguaggi dell’arte, con lo scopo di promuovere i nostri tesori archeologici che fanno da scenario alle varie manifestazioni. Si tratta di altri due appuntamenti che abbiamo deciso di abbinare a un evento importante e consolidato come il festival Dromos – spiega il presidente della Fondazione Anthony Muroni – crediamo che la sinergia tra le varie realtà culturali del territorio rappresenti la base per una valida promozione del Parco archeologico naturale del Sinis”.

Le diverse manifestazioni sono promosse dalla Fondazione Mont‘e Prama in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Autonoma della Sardegna tramite Centro regionale di Programmazione e Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, il Comune di Cabras, il Comune di Paulilatino, la Fondazione di Sardegna e l’Università degli Studi di Cagliari, con il coordinamento organizzativo dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

Gli appuntamenti letterari sono a ingresso libero e gratuito – informazioni su www.isoladeigiganti.it. I concerti sono invece a pagamento.

Abdullah Ibrahim. Nato a Città del Capo nel 1934, e diventato noto come Dollar Brand prima di assumere il nome attuale, nel 1968, con la conversione all’Islam, il pianista sudafricano appartiene alla preziosa categoria dei giganti del jazz ancora in vita. Il suo tocco percussivo, la sua intensità, la complessità ritmica e dinamica della sua musica, richiamano un melting pot di influenze culturali: dalla musica tradizionale africana agli inni cristiani, dal gospel e dallo spiritual al jazz americano fino alla musica classica. Nel suo concerto, Abdullah Ibrahim si muoverà tra le sue più note composizioni, incise e reinterpretate nella dimensione del piano solo nel suo ultimo disco, “Solotude”. Il biglietto per il concerto di domani, martedì 1 agosto, costa 20 euro più prevendita.

Tigran Hamasyan. Pianoforte ancora protagonista nella piazza Centrale di San Giovanni di Sinis la sera dopo, mercoledì 2 agosto: a muovere le dita tra i tasti di ebano e avorio, a partire dalle 22 (biglietto sempre a 20 euro più prevendita), sarà stavolta Tigran Hamasyan, sul palco per presentare la sua ultima fatica discografica, l’album “StandArt”, pubblicato l’anno scorso dall’etichetta Nonesuch. Nel disco, il pianista armeno rielabora con il suo inconfondibile stile nove grandi classici della tradizione musicale americana, con la partecipazione di Mark Turner, Joshua Redman e Ambrose Akinmusire, tra gli altri. Ad affiancarlo in Sardegna, ci saranno Jasper Hoiby al basso e Arman Mnatsakanyan alla batteria. A precedere sul palco Tigran Hamasyan, alle 21, la cantautrice sarda Daniela Pes, fresca vincitrice della targa Tenco 2023 come migliore opera prima per il suo album d’esordio, “Spira” prodotto da IOSONOUNCANE.

Martedì 1 e mercoledì 2 agosto sono anche le giornate di People Have the Power, l’iniziativa all’insegna della natura e dell’educazione al rispetto del mare presentata dall’associazione di promozione Intramadu in collaborazione con Dromos. Domani (martedì 1), nella spiaggia di San Giovanni di Sinis verranno messe in atto delle importanti azioni, come lo snorkeling “Salva la pinna” (contributo di partecipazione 13 euro più prevendita): con un biologo marino si andrà alla ricerca della Pinna Nobilis, mollusco bivalve, che un tempo affollava i fondali della penisola del Sinis. La gita sarà preceduta da un momento di confronto e dibattito con un biologo marino dell’Area Marina Protetta Sinis – Isola di Mal di Ventre, e il prof. Marco Casu, ricercatore dell’Università di Sassari e referente di “Life Pinna”, progetto europeo nato per tutelare la nacchera di mare. Alle 17.30 si proseguirà con “Clean up San Giovanni”, azioni di pulizia dell’arenile da plastiche, mozziconi e rifiuti di svariata natura (prenotazione sul sito di Plastic Free). Alle 18 l’educazione ambientale sarà al centro di “Acqua libera”, un laboratorio per bambini dai sei ai dieci anni (contributo di partecipazione 10 euro più prevendita), a cura dell’associazione ACORPOVIVO: attraverso il movimento espressivo, la sperimentazione sonora, il gioco e l‟improvvisazione guidata, si sperimenteranno movimenti, suoni ispirati all’acqua, all’ecosistema marino e alle sue creature viventi. Alle 19 dal sito di Tharros si partirà invece per il “Trekking al faro” (contributo di 13 euro più prevendita): in compagnia di una guida ambientale AIGAE ci si potrà immergere nel verde della penisola del Sinis, andando alla ricerca del benessere naturale e mentale in simbiosi con l’ecosistema. Si andrà a Capo San Marco, scoprendo le modalità per tutelarne e preservarne la biodiversità, per poi finire con un tuffo finale nelle acque azzurre di Cala Usai, accanto a Tharros.

L’indomani – mercoledì 2 – le attività proseguiranno alle 16 con “Coast to Coast”, un’escursione in sup, kayak o waterbike da Mare Morto a Cala Usai: con una guida ambientale si andrà alla scoperta delle bellezze della costa del Sinis (contributo di partecipazione 15 euro più prevendita). Dalle 17, sulla spiaggia di Mare Morto, i bambini saranno ancora protagonisti con il laboratorio “Il paguro cerca casa” (contributo di partecipazione 10 euro più prevendita) e alle 18 con “Tra dune e mare”, che permetterà di andare alla scoperta del delicato ecosistema dunale e dei suoi abitanti, le piante amiche e nemiche delle dune e della spiaggia, imparando a rispettare e proteggere il prezioso ecosistema (contributo di partecipazione 10 euro più prevendita). La due giorni di People Have the Power si chiuderà alle 19.30 presso gli scalini di San Giovanni di Sinis con un momento dedicato agli adulti, “Io, noi, il mare: meditazione”, a cura di Alchimia della Jana.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , visitare il sito internet www.intramadu.it o la pagina Instagram @intramaduaps. Prenotazioni su eventbrite.it.

Lunedì, 31 luglio 2023