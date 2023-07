Musica e cibo sudamericano in piazza Giovanni XXIII: torna a Cagliari “Fiesta Latina”

Fiesta Latina ritorna a Cagliari. Al via giovedì 20 fino alla sera di domenica 23 luglio la manifestazione che parla sudamericano.

Era partita proprio da Cagliari nell’ Estate 2022 quella che sembrava una sfida difficile da vincere, ma nel corso delle settimane, macinando km su km, girando per tutta l’ estate i principali Comuni della Sardegna, si è diplomato come uno degli eventi musicali ed enogastronomici più amati dai sardi.

La Fiesta Latina è il festival itinerante del cibo di strada sudamericano che quest’ anno oltre a Messico, Argentina, Cuba, proporrà anche cuochi e pietanze peruviane e brasiliane.

L’ Assessore al turismo Alessandro Sorgia saluta con piacere il gradito ritorno della coloratissima delegazione sudamericana a Cagliari.

” Fiesta Latina ” lo scorso anno è partita da Cagliari e subito si è capito fosse una manifestazione ricca di energia e positività e forza, questo messaggio si sposa perfettamente con l’ immagine che vogliamo dare a ospiti e turisti di Cagliari . Questa volta sarà la Piazza Giovanni a colorarsi e vestirsi a festa perché Cagliari la vogliamo vivere in tutti i suoi quartieri e far godere a tutte le attività produttive dell’ onda produttiva che queste manifestazioni portano”. Non solo cibo tipico direttamente dal Sud America, ma musica e balli latinoamericani con ospiti di rilievo come Alexis Castor e Romy Sprinter, artista cubano vincitore di diversi premi internazionali.

Il capo delegazione l’ argentino Cristian Vincenti: “ Con grandissimo piacere torniamo alla città dove nato tutto questo bellissimo progetto. Non vediamo l’ora di poter continuare a far divertire i visitatori di Fiesta Latina a Cagliari in questi giorni roventi vi aspettiamo con i nostri momenti di spensieratezza e allegria. Da giovedì a domenica in Piazza Giovanni sotto casa vostra”.