Musica: da Mozart a Piazzolla con l'Ensemble Trame Sonore - Sardegna

MusicAlFoyer, è la volta dell'Ensemble Trame Sonore. Sarà protagonista, venerdì 1 luglio alle 20,30, nel nuovo e sesto appuntamento con la rassegna di musica da camera del Teatro Lirico di Cagliari. Sotto i riflettori, nel foyer di platea, Olesya Emelyanenko, al violino, Martino Piroddi, viola, Karen Hernandez, violoncello, Francesca Viero, oboe.

"Questo programma è un excursus musicale dall'età dei lumi fino al '900 contemporaneo, che inizia appunto alla fine del 1700, l'età dei lumi, e termina nella seconda metà del XX secolo e che intende mostrare il cambiamento nella società della figura del musicista e del compositore nell'arco dei secoli che vanno dall'ancien régime alla società contemporanea", spiega l'Ensemble.

Si parte con Mozart, col Quartetto in Fa maggiore per oboe, violino, viola e violoncello, si prosegue con Haydn, Trio in Sol maggiore per violino, viola e violoncello, poi ancora il Piccolo Quartetto in Do maggiore per oboe, violino, viola e violoncello di Alessandro Rolla, Phantasy Quartet per oboe, violino, viola e violoncello op. 2 di Benjamin Britten e si chiude con Fuga y Misterio di Astor Piazzolla.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di un'ora circa e non prevede l'intervallo. Il prezzo del biglietto è di cinque euro, posto non numerato. La biglietteria del Teatro Lirico è aperta lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 16 alle 20 e, nei giorni di spettacolo, anche da due ore prima dell'inizio.



Fonte: Ansa Sardegna