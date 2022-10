Musica da camera con "Gli archi mobili"al Lirico di Cagliari - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 15 OTT - Con un quartetto d'archi prosegue al Teatro Lirico di Cagliari MusicAlFoyer 2022. Per il quinto appuntamento con la rassegna di musica da camera, martedì 18 ottobre alle 20.30, nel foyer di platea, sarà protagonista l'ensemble "Gli archi mobili".

La formazione è composta da Alessandro Milana, Antoaneta Arpasanu (violini); Emanuele Galanti (violoncello); Andrea Piras (contrabbasso). Il programma musicale prevede: Sonata a 4 n. 1 in Sol maggiore per 2 violini, violoncello e contrabbasso di Gioachino Rossini; Trio n. 3 in Re maggiore per 2 violini e violoncello op. 3 di Franz Joseph Haydn; Trio Concertante n. 3 in La maggiore per 2 violini e contrabbasso op. 6 di Joseph Gravrand; Sonata a 4 n. 2 in La maggiore per 2 violini, violoncello e contrabbasso di Gioachino Rossini. Lo spettacolo ha una durata complessiva di 60 minuti circa e non prevede l'intervallo. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna