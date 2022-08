Santu Lussurgiu

Nel cartellone di quest’anno anche una serata dedicata alla musica classica a Cabras



Dieci giorni di musica interpretata da artisti provenienti dalle più prestigiose orchestre europee. A Santu Lussurgiu sta per partire il “Sardinia International Summer Music Festival 2022”, dal 3 al 10 agosto nella quattrocentesca chiesa di Santa Maria degli Angeli, in stile gotico-aragonese.

In programma sette concerti di musica da camera, quattro con inizio alle 18 (3, 4, 5 e 10 agosto) e altri tre alle 21 (7, 8 e 9 agosto). L’ingresso sarà libero.

Quest’anno in cartellone anche una data speciale a Cabras – sabato 6 agosto – con un concerto di musica classica nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Vergine Assunta: il maestro Simone Pittau dirigerà Roman Simovic (violino) e Milena Simovic (viola) con l’Orchestra da Camera della Sardegna; inizio alle 21, ingresso libero.



Ai concerti prenderanno parte anche i musicisti internazionali che sono stati selezionati a luglio per il masterclass che si sta svolgendo in questi giorni a Santu Lussurgiu, con lezioni collettive, individuali e sessioni creative dedicate che arricchiranno in modo originale anche il programma del Festival.

Curato dall’Orchestra da Camera della Sardegna, fondata dal maestro Simone Pittau, il festival internazionale di musica classica è ormai una realtà consolidata nel paese del Montiferru: la sua prima edizione risale al 2009.

“Dobbiamo lavorare perché la musica, tutta la musica, sia disponibile a tutti e perché non ci siano inibizioni o timori per lo studio e l’ascolto della musica classica”, ha detto il maestro Pittau. “Noi ci crediamo da anni e per questo alterniamo l’attività concertistica nel mondo a quella che ci vede in casa nostra, in Sardegna, proporre le note dei violini o dei pianoforti più ricercati d’Europa nelle nostre comunità, nelle nostre chiese, nelle nostre piazze”.

Martedì 2 agosto 2022