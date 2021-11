Fabio Concato , una delle più belle certezze della nostra musica d’autore, nel corso degli anni, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante con le sue canzoni, narrando in modo molto personale, le piccole grandi storie della quotidianità. Nostalgie, ricordi, speranze, rivelazioni e confessioni appena delineate, lampi d’allegria contagiosa e momenti di grande tenerezza popolano il mondo delle sue canzoni, simili a foto, illustrazioni e annotazioni in un diario della memoria che è riuscito sempre a fare breccia sia nell’immaginario che nella sensibilità del pubblico. Artista poetico e intimista, mai sopra le righe, pacato nei modi e nelle interpretazioni, in questa occasione si presenta con tre grandi compagni di viaggio: Paolo Di Sabatin o al piano e agli arrangiamenti, Marco Siniscalco al basso e Glauco Di Sabatino alla batteria, ripercorrerà la sua quarantennale carriere, proponendo i pezzi più celebri del suo repertorio. Un viaggio meraviglioso con arrangiamenti rielaborati in chiave jazz,

Grande attesa per il concerto di Fabio Concato domenica 14 Novembre alle ore 20.30 all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari. VIII Edizione del Bflat Jazz Festival 2021 organizzato dall’Associazione Domina Edizioni Musicali con la direzione artistica del Patron Marcotullio Coco. La rassegna iniziata a settembre, vede tra i protagonisti artisti di fama internazionale tra cui i Matt Bianco, Jesse Davis, Rosalia De Souza, Tony Momrelle, e tanti altri. Oltre 20 appuntamenti si dislocano tra lo storico Jazz Club di Via del Pozzetto ed il Conservatorio di Cagliari.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a