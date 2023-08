Musica con con Dromos Festival, due appuntamenti stasera a Morgongiori

Morgongiori

Dopo il duo composto da Marino De Rosas e Denise Gueye, il progetto “Nunca Más Canaries” con Maria Pia De Vito

Doppio appuntamento a Morgongiori stasera con Dromos. Alle 21.30, nella suggestiva cornice del tempio ipogeico Sa Scab’e Cresia, di scena il duo formato dal chitarrista olbiese Marino De Rosas, volto noto e di lunga esperienza del panorama musicale sardo, e dalla cantante e autrice sassarese Denise Gueye.

Autodidatta, Marino De Rosas ha iniziato a suonare la chitarra elettrica a 14 anni prima di dedicarsi, dai primi anni ’80, allo strumento acustico, componendo brani originali ispirati alla musica popolare dell’area mediterranea e sarda in particolare, usando tecniche di flamenco, classiche e fingerpicking. Dopo un primo lavoro discografico nel 1990, “Kiterras”, nel 1999 ha realizzato “Meridies”, prodotto da Andrea Parodi, seguito nel 2007 da “Femina ‘e mare”, e, nel 2018 da “Intrinada”.

Classe 1989, Denise Gueye conta importanti collaborazioni che hanno arricchito il suo curriculum artistico; fra i tanti Bruno Tommaso, Antonella Ruggiero, Mario Biondi & Pino Jodice, Accordi Disaccordi, Mudras, Francesco Piu, Train to Roots. Voce solista e autrice in “Cuentos” dei Barrio Sud (2016), “Be yourself” di Mudras (2017), il suo ultimo disco è in duo con il chitarrista Marco Carta: “Velas Blancas y Ramas Verdes”, dedicato a Federico Garcia Lorca (2022).

Nel secondo atto della serata sarà una produzione originale firmata Dromos e Teatro e/o Musica di Sassari a catalizzare l’attenzione: “Nunca Más Canaries” è il titolo del progetto della cantante Maria Pia De Vito, che rende omaggio alle voci femminili del jazz, figure storiche, monumentali, che nel corso dei decenni hanno contribuito a scrivere la grande storia del genere di matrice afroamericana, come Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Nina Simone e Miriam Makeba. Les Canaries, i canarini, era il nomignolo con cui venivano definite le cantanti jazz negli anni ’20, sottolineandone il ruolo secondario, da attrattore del pubblico, alla stregua di un uccellino in gabbia.

La loro forte personalità artistica le affrancò da questo ruolo, aprendo la strada a un modello più libertario e consapevole. Ad affiancare Maria Pia De Vito in questo “Nunca Más Canaries” (biglietto a 5 euro più prevendita) ci saranno le cantanti sarde Francesca Corrias e Daniela Pes e l’Orchestra Jazz della Sardegna, diretta da Gavino Mele. Presenterà la serata il giornalista Giacomo Serreli.

Per raggiungere comodamente il sito del tempio ipogeico Sa Scab’e Cresia verrà attivato un servizio navetta a partire dalle ore 20 al campo sportivo di Morgongiori. Si consigliano abbigliamento pratico e scarpe comode. Nel luogo del concerto sarà presente un’area ristoro.

L’appuntamento rientra tra quelli proposti da Dromos, il festival organizzato dall’omonima associazione culturale tra la città di Eleonora e altri centri e luoghi della sua provincia, in corso di svolgimento fino al 14 agosto con il suo ampio cartellone sotto il titolo “People”.

I biglietti si può acquistare online sul sito di Dromos. Previsto uno sconto speciale per i residenti nei Comuni di Oristano, Cabras e Fordongianus, che potranno usufruire di una riduzione vicina al cinquanta per cento sul prezzo per l’ingresso ai concerti in programma nei rispettivi centri.

Sempre nella logica del ripopolamento culturale rientra anche un’altra iniziativa già collaudata nella scorsa edizione del festival: in sinergia con la Fondazione Mont’e Prama, il Comune di Cabras, la cooperativa Penisola del Sinis, il Museo di Cabras, la Fondazione Oristano e il Comune di Oristano, ritorna “Insieme per la cultura”, che mira a far conoscere al pubblico di Dromos vari siti di interesse storico e culturale del territorio di Cabras e di Oristano, proponendo una serie di sconti per visitarli.

Fino al prossimo 31 ottobre, i nati nel 2004 possono registrarsi con SPID o CIE sul sito 18app.italia.it e ottenere il Bonus Cultura di 500 euro per acquistare i biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali e anche per gli spettacoli del festival Dromos. Anche i docenti di ruolo possono ottenere il bonus di 500 euro che il MIM mette a disposizione sul sito cartadeldocente.istruzione.it utilizzabile per acquistare i biglietti del festival. I cittadini italiani ed europei residenti in Italia, di età compresa tra 18 e 35 anni compiuti, in possesso della Carta Giovani potranno usufruire di speciali promozioni.

Per informazioni, si può contattare la segreteria del festival al numero di telefono 0783310490, al numero Whatsapp 334 802 2237 e all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Notizie e aggiornamenti sul sito www.dromosfestival.it, sul canale Telegram e nelle pagine Facebook e Instagram di Dromos.

La venticinquesima edizione del festival Dromos è organizzata con il contributo di MiC – Ministero della Cultura, Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio -, Fondazione di Sardegna, Banco di Sardegna, Fondazione Mont’e Prama, Amministrazioni Comunali di Oristano, Cabras, Fordongianus, Morgongiori, Neoneli e Nureci, Associazione Enti Locali per lo Spettacolo, Fondazione Oristano, Ros’e Mari Farm & Green House, Cantina Bingiateris di Ortueri, Hotel Mistal 2, Eolo Ristobar, Arcidiocesi di Oristano, Centro Servizi Culturali U.N.L.A. di Oristano, Antiquarium Arborense, Scuola Civica di Musica di Oristano, Music Academy Isili, Cooperativa Teatro e/o Musica, Mariposas de Sardinia, ViaggieMiraggi, Intramadu, Radio Popolare, Terme Romane Festival di Fordongianus, Mamma Blues e Sardinia Coast to Coast.

Sabato, 5 agosto 2023