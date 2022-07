Musica: Bennato e la Sardegna, "la mia isola che c'è" - Sardegna

Ritorna in Sardegna per tre date, il 21 a Cagliari, il 23 a Riola Sardo e il 24 a Cardedu, che si annunciano ricche di emozioni Edoardo Bennato, cantautore tra i più apprezzati della scena italiana. Qual è il suo rapporto con la Sardegna? "Non è un mistero che io ami la Sardegna - racconta Bennato all'ANSA - e soprattutto la sua gente. Al di là dei luoghi comuni, sono consapevole dei problemi che attanagliano la Sardegna e più in generale il sud di questo sgangherato Paese...

purtroppo non basta il mare strepitoso per far decollare quest'isola che, per fortuna c'è!".

Pinocchio e Peter Pan protagonisti dei dischi dei suoi più grandi successi. Le loro favole possono essere ambientate anche nel 2022 tra social e telefonino-dipendenza? "Direi di sì. Cambia la tecnologia, cambiano le mode - afferma Edoardo Bennato - ma non i messaggi intrinsechi contenuti nelle favole che ho utilizzato. Nella nostra bella italietta 2022 il gatto e la volpe fanno ancora il loro mestiere, mangiafuoco, il burattinaio, tiene in mano i fili e fa ballare i burattini, grilli parlanti e sparlanti impazzano dovunque, sui social, in Tv, nei comizi e la fata (metafora della condizione femminile) se la passa sempre peggio. E siamo ancora alla ricerca dell'isola che non c'è... . Canzoni immortali come quelle, anche diverse dalle sue per genere e temi, di colleghi dei suoi tempi come Baglioni, Venditti o De Gregori. Perché Edoardo Bennato oggi non ha la stessa visibilità? "Fare rock implica delle scelte che possono, talvolta, infastidire l'estabilishment, ma è proprio questa la funzione del rock...quello vero!", conclude il cantautore napoletano.



