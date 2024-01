Musica all’esterno senza permesso e tavolini abusivi: il Comune colpisce quattro locali a Cagliari

La misura più severa per il “Bar Acca” di via Santa Gilla che il 23 novembre scorso alle ore 15:40, occupava, senza titolo, 5 mq di marciapiede davanti al locale con tavoli, sgabelli e fioriere. Gli uffici hanno imposto 8 giorni di chiusura consecutivi dall’11 al 18 gennaio 2024 compresi.

Misura identica a quella per il “Bar- Pizzeria Pilade”, di via Giudice Mariano che il 24 novembre scorso occupava la il marciapiede con 4 tavoli e 7 sedie utilizzati per la somministrazione di alimenti e bevande, posizionati sia in via Giudice Mariano al civico 63-65 che in via dei Visconti al civici 40-42, ricoprendo una superficie di mq. 1,6. Anche la pizzeria della Fonsarda resterà chiusa per 8 giorni consecutivi dall’11 al 18 gennaio 2024 compresi.

Fatale la musica allo “Spirits Boutique” di via Dettori che il 25 novembre scorso alle ore 1:02 “consentiva la propagazione di musica dall’interno verso l’esterno dei locali mediante l’utilizzo di un impianto elettroacustico di amplificazione e diffusione sonora di brani musicali in violazione delle prescrizioni”. Scatta la sospensione per 30 giorni, dall’11 gennaio al 9 febbraio 2024 compresi, della concessione di suolo pubblico: niente somministrazione all’esterno.

Provvedimento analogo a quello del bar ricevitoria “Manow” di via Dei Visconti che il 24 novembre alle ore 17:25, occupava il suolo pubblico mediante l’impiego di 12 tavolini, 32 sedie, 2 botti, 2 ombrelloni, un banco e una tensostruttura attrezzata con tavoli e sedie utilizzati per la somministrazione di alimenti e bevande, posizionati nella piazza “Giardino Fonsarda” e sul marciapiede davanti alle vetrine del locale, ricoprendo una superficie di 99,92 mq, pur avendo una concessione limitata a 45 mq. Manow dovrà rinunciare alla somministrazione sui tavolini all’esterno per 33 giorni dall’11 gennaio al 12 febbraio 2024 compresi.