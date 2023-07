Musica all’aperto, a Bosa il Comune sperimenta nuovi orari per le notti di agosto

Bosa

Accolta la proposta di alcuni operatori turistici. Ecco che cosa cambierà nelle due zone

Il Comune di Bosa ha accolto la proposta di alcuni operatori turistici e sperimenterà nuovi limiti di orario per la musica all’aperto, per un mese.

“Quest’anno”, spiega il sindaco Pier Franco Casula, “l’impressione è che le attività che propongono musica all’aperto stiano rispettando le regole e gli orari. Salvo pochi casi, non sono pervenute segnalazioni particolari. Anche per questo motivo, su proposta di alcuni operatori, è nata l’idea di sperimentare orari più elastici”.

Le attività della Zona B – a Turas, Bosa Marina, Sas Covas, S’Abba drucche, Casa del vento – potranno diffondere musica all’aperto per un’ora in più, fino alle 3 del mattino. Nella Zona A invece – il centro urbano – il limite è confermato per l’una del mattino, con l’eccezione del giovedì e del sabato, quando si potrà arrivare fino alle 2. La sperimentazione sarà portata avanti per tutto agosto.

“Questa fase sperimentale”, aggiunge ancora il sindaco, “viene adottata dall’amministrazione comunale di Bosa per diversi motivi. Tra questi, favorire la possibilità che i nostri giovani possano frequentare i locali bosani evitando di mettersi in viaggio per cercare altre possibilità di divertimento e svago; poi vogliamo favorire l’avvio di attività di questo tipo anche per i meno giovani; sostenere le attività reduci da una stagione difficile, a causa del meteo e del caro prezzi/viaggi; evitare la concorrenza con le attività da discoteca autorizzate e, infine, per interrompere la continuità di un orario lungo per tutta la settimana. Contiamo sul fatto che i primi a collaborare per la riuscita della fase sperimentale siano gli stessi operatori”.

Il Comune vuole che gli operatori si mettano in regola con le strumentazioni e i limiti di emissione, rispettino al minuto gli orari indicati, riducano il volume progressivamente dopo la mezzanotte. C’è anche l’invito ad unire gli sforzi per promuovere iniziative capaci di attrarre la clientela, utilizzando, su richiesta, anche spazi pubblici.

“Proprio perché si tratta di una fase sperimentale, serve l’aiuto di tutti”, conclude Pier Franco Casula, “compreso quello di chi deve effettuare i controlli, che ci saranno e sanzioneranno gli eventuali trasgressori. Se tutti remiamo dalla stessa parte, Bosa potrà distinguersi in questo tipo di offerta turistica”.