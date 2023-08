Musica a palla e urla a squarciagola: "Basta motonavi con turisti nelle grotte sarde"

Eccola, l’ultima denuncia e battaglia delle guardie ambientali della Sardegna: la.guerra alle motonavi turistiche che entrano nelle grotte. Nella loro pagina Fb hanno pubblicato un video sin troppo chiaro di una delle tante imbarcazioni, strapiene di turisti, che entra nella grotta dei cormorani a Orosei: “Incuranti del danno che possono arrecare con azioni del genere. La nostra costa, le nostre magnifiche insenature naturali devono continuare ad essere sfruttate in questo modo? È giusto fare turismo a discapito di una zona che rappresenta l’habitat di riproduzione di diverse specie protette? Dobbiamo continuare a tollerare comportamenti di questo genere?”, chiedono, polemicamente, le guardie ambientali sarde.

“In alcune regioni dopo alcune conferme della frequentazione della rara foca monaca si pensa a come favorirne il ritorno da noi invece nei vecchi siti di riproduzione ci entriamo con le motonavi con la musica ad alto volume per la gioia di pochi tra balli e canti a squarciagola. Sarebbe veramente il caso che gli organi di governo istituzionali in primis quelli sardi facessero una seria riflessione sul come intervenire per tutelare seriamente zone di protezione speciale e zone di interesse comunitario”.