Muravera, via alla navetta per il mare: c'è anche la corsa speciale di Costa Rei

Partirà martedì 11 luglio il servizio di bus navetta che consentirà di raggiungere, partendo da Muravera, le principali spiagge del paese. La novità di quest’anno è l’attivazione di uno speciale servizio autobus che sarà operativo all’interno della borgata turistica di Costa Rei. Ad aggiudicarsi il servizio (che costerà circa 75mila euro alle casse comunali) è stata la Costa Rei Transfer. Quattro le linee a disposizione di turisti e residenti: la linea blu che partirà dalla fermata di fronte all’ospedale e permetterà di raggiungere la Marina di San Giovanni, Torre Salinas, Is Perdigonis e Colostrai. La linea rossa partirà, invece, da piazza Ricchi per raggiungere Costa Rei. La linea verde (che rappresenta l’autentica novità del servizio di quest’anno) è un collegamento interno fra le diverse località di Costa Rei: la navetta partirà da Capo Ferrato (fronte pizzeria sulla provinciale 97) per arrivare al parcheggio Le Ginestre nell’omonima via e fare poi il percorso inverso. Le linee blu, rossa e verde saranno attive dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20. Prevista anche una linea notturna (che svolgerà servizio dal venerdì alla domenica da mezzanotte alle 2 del mattino) che avrà come capolinea il Conte di Quirra e permetterà di arrivare alle spiagge de Is Perdigonis, Torre Salinas e Colostrai. Nei giorni in cui si svolgeranno gli eventi di maggior spessore dell’Estate Muraverese 2023, il servizio sarà potenziato e garantito su prenotazione.

Il biglietto per la corsa Muravera-Costa Rei sarà di 4 euro, mentre 1,50 euro saranno necessari per le corse da Muravera a Is Perdigonis, San Giovanni e Colostrai. Questi i costi per sufruire della linea interna a Costa Rei: 2 euro (biglietto di corsa semplice), 5 euro (biglietto giornaliero) e 25 euro (abbonamento settimanale). A disposizione dei viaggiatori ci sarà un autobus da 29 posti che sarà operativo pert la linea che collega Muravera a Costa Rei e uno più piccolo da 17 posti per la linea interna a Costa Rei. ”Abbiamo ritenuto che il servizio già offerto negli anni scorsi fosse potenziato per venire incontro alle esigenze dei turisti e dei residente”, ha spiegato il sindaco Salvatore Piu. ”Collegare il centro urbano con Costa Rei visti i 30 chilometri che li separano è fondamentale – ha dichiarato l’assessore al Turismo, Matteo Plaisant – Ricordo che Costa Rei conta oltre diecimila posti letto alberghieri e altrettanti nelle seconde case e dunque è altrettanto importante favorire non solo il collegamento con Muravera ma anche quello interno alla nostra borgata turistica, un servizio che ben pochi comuni offrono”.