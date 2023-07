Muravera, vandali scatenati nelle spiagge: rubate le staccionate delle dog beach

Nelle spiagge di Is Perdigonis, sul litorale di San Giovanni, e di tziu Franciscu, a Costa Rei, sono state rubate le perimetrazioni delle aree destinate ai bagnanti con i cani, le dog beach che l’amministrazione comunale aveva fatto installare all’inizio dell’estate. A fare la scoperta, nella prima mattinata di ieri, sono stati gli addetti della pulizia delle spiagge che hanno informato del fatto l’amministrazione comunale di Muravera. “Un atto che qualifica chi lo ha commesso – ha commentato il sindaco, Salvatore Piu – lo spazio per i cani è un servizio che abbiamo voluto mettere a disposizione dei bagnanti con al seguito i loro amici a quattro zampe. Evidentemente, la cosa non era gradita a qualcuno che non esito a definire incivile anche se si potrebbero usare termini più forti”. L’amministrazione ha presentato regolare denuncia ai carabinieri a cui toccherà il compito di risalire agli autori del gesto.

“Quello che dispiace non è tanto il danno economico – ha spiegato Fabio Piras, assessore comunale all’Ambiente e alle Borgate – quanto il disagio per gli utenti che si aspettano di usufruire di un servizio che avevamo predisposto come tanti altri che abbiamo reso fruibili per rendere più attrattive le nostre spiagge”. In tempi brevi, assicura l’amministrazione, le perimetrazioni delle dog beach e degli arenili di tziu Franciscu e Is Perdigonis saranno ripristinate”.