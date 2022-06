Muravera, vandali in azione: danneggiati gli arredi di un bar e una vetrina

MURAVERA. Vandali nuovamente in azione durante la notte tra mercoledi e giovedi a Muravera. Intorno alle due del mattino 2 ragazzi hanno danneggiato gli arredi esterni di un “bar-caffetteria-gelateria artigianale” ubicato all’angolo tra le vie Roma ed Europa e sfondato la vetrina di una cartolibreria di via Europa. Il raid vandalico è stato ripreso dalle telecamere dell’impianto di video sorveglianza dell’esercizio pubblico. Le immagini sono state acquisite dai carabinieri della stazione di Muravera che hanno avviato le indagini per identificare gli autori. L’episodio reso noto sui social dal gestore di una delle due attività commerciali che lo ha definito “vomitevole” è stato commentato e stigmatizzato da decine di persone che chiedono una maggiore sorveglianza da parte delle forze dell’ordine. (Gian Carlo Bulla)

Fonte: La Nuova Sardegna