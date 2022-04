Si erano perse le sue tracce dal 30 marzo

MURAVERA. È stato ritrovato privo di vita Luciano Luccheddu il pensionato settantanovenne di Castiadas del quale si erano perse le tracce il 30 marzo. L’uomo si era allontanato in sella a una vecchia bicicletta di colore rosso dalla propria abitazione di Olia Speciosa, una delle borgate che formano il comune di Castiadas, nella tarda mattinata di nove giorni fa. Le ricerche erano state attivate la mattina successiva dopo la denuncia presentata dai familiari. L’uomo senz’altro ha perso l’orientamento e ha vagato senza meta. Il corpo è stato trovato in una zona particolarmente impervia, nelle campagne di Muravera. Alle ricerche hanno partecipato oltre ai familiari i carabinieri della compagnia di San Vito, vigili del fuoco, forestali, associazioni di volontariato del territorio e i tecnici del soccorso alpino e speleologico della Sardegna. (Gian Carlo Bulla)

Fonte: La Nuova Sardegna

