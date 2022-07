Tragedia a Muravera, nel mare davanti al litorale di Torre Salinas. Un uomo di settantotto anni, Carlo Riva, residente ad Albiate, in Lombardia, è morto stroncato da un malore improvviso. L’uomo, in vacanza nel sud della Sardegna, ha deciso di concedersi un tuffo nel tardo pomeriggio, complice il caldo. Ha avuto però il tempo di fare poche bracciate quando è stato colto da un malore improvviso. I bagnanti presenti a spiaggia si sono subito accorti della situazione e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata, poco dopo, un’ambulanza medicalizzata del 118: i soccorritori hanno cercato, per quasi un’ora, di rianimare l’anziano. Ogni tentativo, però, è risultato vano, il cuore di Riva non ha più ripreso a battere. Choc e disperazione tra i frequentatori di una delle spiagge più note di Muravera. La notizia del decesso è stata comunicata anche al sindaco, Salvatore Piu.

