Muravera, tartaruga Caretta caretta depone le uova a Piscina Rei

Il nido è stato individuato col drone dell'area marina protetta di Capo Carbonara, l'area è stata delimitata

MURAVERA. Una tartaruga marina Caretta caretta ha nidificato e deposto le uova durante la notte tra martedì e mercoledì 7 luglio a Piscina Rei, nel litorale di Muravera. Il nido è stato scoperto questa mattina 8 luglio dal personale dell’area marina protetta (AMP) di Capo Carbonara grazie alle tracce avvistate da uno dei droni in uso con i quali vengono monitorate alcune spiagge pilota (Campus, Cala Pira, Cala Sinzias, Piscina Rei, Sant’Elmo) dove negli anni scorsi sono stati localizzati diversi nidi. Il personale dell’area marina ha immediatamente informato l’assessorato regionale alla difesa dell’ambiente che coordina la rete regionale per la conservazione della fauna marina in difficoltà, il corpo forestale e di vigilanza ambientale, la capitaneria di porto-guardia costiera e il comune di Muravera. Si è proceduto a delimitare l’area che è stata interdetta e segnalata con apposita cartellonistica. Il nido sarà monitorato e sorvegliato sino alla schiusa delle uova prevista fra circa 60 giorni.

Lunedì 5 luglio, lo staff dell’AMP ha recuperato una tartaruga caretta caretta in difficoltà al largo di Geremeas. Il rettile, al quale è stato posto il nome di July; avvistato da un diportista, è stato è portato al centro di primo soccorso a Villasimius in località Su Stangioni dove ha trascorso le prime 12 ore. Questa mattina è stato trasferito nella clinica veterinaria “Duemari” di Oristano per le indagini diagnostiche.