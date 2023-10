Muravera, svolta per la spiaggia di San Giovanni: 350mila euro per renderla più attraente

Il Consiglio comunale di Muravera ha dato il via libera a una proposta di variazione nel bilancio per gli anni 2023/2025, per la quale è stato acquisito il parere favorevole del revisore dei conti, destinando un avanzo di amministrazione a una serie di importanti progetti. Questa modifica ha permesso di ripartire un totale di 534.089,38 euro in diverse categorie per finanziare interventi chiave. In particolare, 513.089,38 euro sono stati destinati a un avanzo vincolato da leggi o principi contabili, 20.000,00 sono stati stanziati per un avanzo vincolato alle spese correnti e 1.000 sono stati destinati a un avanzo vincolato per trasferimenti e spese di investimento. “Uno dei progetti principali che beneficerà di questo finanziamento è l’intervento di riqualificazione dell’area di San Giovanni, che riceverà una cifra significativa di 350mila euro – ha spiegato il sindaco, Salvatore Piu – Questi fondi si sommeranno ai 184mila euro circa già stanziati, portando il totale disponibile per questa iniziativa a oltre 530mila. Questo investimento è un segno tangibile dell’impegno dell’amministrazione a rendere San Giovanni una località più attraente e funzionale. Attualmente, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è in attesa di approvazione”.

Nella sua relazione in aula, l’assessore al Bilancio, Andrea Mura, ha evidenziato che “sono stati stanziati 20mila euro per l’edilizia per il culto, una somma ricavata dall’avanzo di amministrazione 2022. Non è stato semplice trovare queste risorse, data la limitatezza dei fondi ma abbiamo fatto di tutto per riuscirci, visto che nel territorio comunale ci sono dei luoghi di culto che necessitano di manutenzione”.

Inoltre, sono stati stanziati altri 50mila euro per la realizzazione di segnaletica e installazione cartellonistica turistica con avanzo vincolato 2022 da tassa di soggiorno. “Si tratta di fondi messi a disposizione principalmente per la località di Costa Rei – ha spiegato l’assessore al Bilancio – Abbiamo stanziato anche altri 53.089,38 per lavori di realizzazione segnaletica e realizzazione cartellonistica con avanzo di amministrazione 2022 vincolato da sanzioni al codice della strada, risorse che vanno sommarsi agli 80mila euro già presenti in bilancio, per un totale di oltre 130mila, che serviranno per la segnaletica, principalmente del centro abitato di Muravera”. L’esecutivo guidato da Salvatore Piu non ha trascurato nemmeno gli interventi di manutenzione straordinaria delle Opere di urbanizzazione e del patrimonio comunale per i quali sono a disposizione 60mila euro con avanzo di amministrazione vincolato 2022 da entrate da costo di costruzione: “Uno stanziamento creato per fare interventi di manutenzione in diversi immobili di proprietà comunale – ha sottolineato l’assessore Mura – Con le somme messe a disposizione con l’avanzo di amministrazione si interverrà su alcune criticità, per esempio la segnaletica stradale e turistica, interventi di manutenzione sul patrimonio comunale, ma anche un importante fondamentale investimento sul lungomare di San Giovanni”. È stato necessario apportare altre variazioni, alcune delle quali richieste dai Responsabili di Servizi. “Le più importanti riguardano uno stanziamento di spesa di 11.957,57 euro a parziale copertura delle spesa per l’affidamento del servizio di dematerializzazione e vettorializzazione degli strumenti urbanistici e realizzazione del sistema informatico territoriale – ha argomentato l’assessore al Bilancio – e die contributi regionali, uno di 250mila euro per il finanziamento di interventi di manutenzione della viabilità rurale e l’altro di 15mila euro, a valere sull’annualità 2024, per il finanziamento di azioni di supporto ai Comuni della Sardegna per la realizzazione e creazione di Comunità energetiche rinnovabili”.