Muravera si prepara a celebrare gli agrumi del Sarrabus - Sardegna

Il Sarrabus si prepara ad accogliere la 49/a sagra che celebra i suoi prodotti simbolo, gli agrumi. Si terrà a Muravera il 23 aprile: sfilate di gruppi folk, maschere identitarie, danze e canti popolari, mostre, spettacoli. Ancora: scene di vita contadina nei cortili e nelle etnotraccas, i carri antichi. Occasione per valorizzare arance washington, thompson, tarocco, naveline, mandarino sardo, clementine, pompelmi, limoni, ma anche il tardivo di San Vito.

Una geografia di sapori che unisce Muravera, San Vito, Villaputzu, Castiadas, con prodotti di elevata qualità, ricchi di proprietà organolettiche. Crescono in un ambiente ideale, la piana della foce del fiume Flumendosa, protetta dal massiccio dei Sette Fratelli. "I terreni fertili ricchi di sostanze nutritive, di sali minerali e il clima mite, conferiscono alle arance del Sarrabus un sapore e dolcezza unici", spiega all'ANSA Andrea Simbula, segretario della Pro Loco di Muravera che organizza la sagra con il Comune. Le sapienti tecniche agricole, come potatura e raccolta fatte a mano, permettono una cura fine di ogni singola pianta.

"Un prodotto altamente competitivo che stenta però a conquistare i mercati oltre Tirreno - si rammarica Michele Secci, consigliere comunale con delega all'Agricoltura - E sono in tanti ad abbandonare i campi. Per questo stiamo mettendo in campo una serie di iniziative per tutelare e promuovere questo tesoro, rappresentato anche da quattro sculture realizzate a Muravera e Costa Rei da Giuseppe Carta".

Per le arance di Muravera, già certificate Pat - prodotti agroalimentari tradizionali - si punta ad altre certificazioni di qualità. Il Comune inoltre, aderirà all'istituendo parco del Flumendosa, che coinvolge quasi tutti i comuni del Sarrabus e del Gerrei, capofila Ballao. La recente istituzione della commissione per l'agricoltura, poi, mette in dialogo esperti, imprenditori agricoli e istituzioni. Non solo. "Stiamo allestendo un parco degli agrumi da frutto e ornamentali - annuncia Secci - sarà possibile scoprire antiche cultivar o varietà rare ed esotiche. Sarà creato anche un museo didattico". In occasione della sagra, pronti pacchetti turistici, sfruttando il ponte del 25 aprile, per far conoscere le bellezze del territorio anche in primavera e la bontà dei prodotti.