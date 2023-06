Muravera, sì alla rinascita del campo da calcio: il Comune accende un mutuo da 700mila euro

L’amministrazione comunale di Muravera attiverà un mutuo di 700mila euro con l’Istituto di Credito Sportivo per il cofinanziamento degli interventi di riqualificazione dell’impianto sportivo Comunale del paese per il quale è disponibile anche un contributo regionale di 100mila euro assegnato con la legge di stabilità del 2023. E’ una delle voci più importanti della variazioni al bilancio di previsione 2023/25 messe a punto dalla Giunta comunale e approvate ieri dal Consiglio municipale.

“Non essendo stati ammessi al bando sport e periferie a cui il Comune aveva partecipato – ha spiegato l’assessore al Bilancio, Andrea Mura – l’amministrazione intende portare avanti il progetto di riqualificazione del campo sportivo. In questi giorni verrà completata la domanda da inoltrare al Credito sportivo. Il mutuo prevede un piano di ammortamento di 15 anni senza alcun interesse per l’Ente. Previsto anche il finanziamento delle spese per il rimborso delle rate del nuovo mutuo con riduzione nel 2023 di economie accertate nelle spese di personale e riduzione nelle annualità 2024 e 2025 del Fondo di riserva”.