Muravera, proiettili nell’ovile e una pistola in casa: denunciato un 57enne.

Ieri a Muravera da una querela per minacce, presentata da un 57enne, sono scaturiti accertamenti dei carabinieri che hanno condotto a una denuncia, oltre che per minaccia aggravata anche per detenzione abusiva di armi o munizioni e porto e detenzione di armi prive di dispositivi di riconoscimento. Il denunciato è un cinquantaquattrenne del luogo, già noto per precedenti vicende giudiziarie. I militari hanno eseguito delle perquisizioni anche domiciliari a carico del denunciato, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo una pistola giocattolo, perfetta riproduzione dell’arma in dotazione alle forze dell’ordine, la Beretta 92, priva di tappo rosso. Nell’ovile del perquisito sono stati poi rinvenuti sette proiettili calibro 9 corto e un’ ulteriore rivoltella giocattolo del tipo semiautomatica, con caratteristiche simili ad una pistola Glock, priva anch’essa di tappo rosso.